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Eintracht Francfort - Hamburger SV : heure du coup d’envoi

Bundesliga - Journée 11 21 nov. 2026 - 06:00

En Bundesliga féminine, l’Eintracht Francfort reçoit le Hamburger SV. Sur le papier, le duel entre le troisième du classement et la lanterne rouge semble déséquilibré. Mais au football, c’est bien sûr sur le terrain que tout se joue.

Francfort aborde cette rencontre en pleine confiance. Les Hessoises viennent de s’imposer 5-1 sur la pelouse du RB Leipzig, un résultat impressionnant qui souligne la qualité de leur effectif. Troisième au classement, l’équipe figure dans le groupe de tête depuis le début.

Le Hamburger SV, en revanche, est en pleine lutte pour le maintien. Douzième au classement, le club a récemment obtenu des résultats contrastés : après une large victoire 6-1 contre Mayence 05, il s’est incliné 2-0 face au Bayer Leverkusen. La régularité lui fait défaut.

La dynamique est clairement en faveur des joueuses à domicile. Francfort a remporté trois de ses cinq derniers matches officiels, tandis que Hambourg reste sur deux défaites consécutives en championnat.

Les dernières confrontations directes suggèrent elles aussi une supériorité de Francfort. Le HSV devra créer la surprise pour prendre des points dans cette rencontre.

Voici où voir le match en direct et toutes les autres informations sur sa diffusion.

À la une cette semaine : qu’ont fait l’Eintracht Francfort et le Hamburger SV ?

L’Eintracht Francfort aborde cette rencontre avec un bilan de trois victoires, un nul et une défaite lors de ses cinq derniers matches officiels. Sa dernière prestation a été particulièrement convaincante : une victoire 5-1 sur la pelouse du RB Leipzig. Auparavant, Francfort avait battu le VfB Stuttgart 3-0 et fait match nul 1-1 contre le Bayer Leverkusen. Seule la défaite 3-1 face au VfL Wolfsburg ternit ce bilan par ailleurs solide.

Le Hamburger SV compte deux victoires, un nul et deux défaites sur ses cinq derniers matches officiels. Le succès 6-1 contre Mayence 05 est sa victoire la plus nette sur cette période. Il a toutefois été suivi d’une défaite contre le Bayer Leverkusen (0-2), tandis que le HSV s’était auparavant incliné face au 1. FC Cologne (1-3). Le nul 4-4 contre l’Union Berlin en championnat montre que le HSV peut se montrer dangereux en attaque, mais reste vulnérable en défense.

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