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Eintracht Francfort - Hambourg SV : où voir le match en direct à la télévision et en streaming aujourd’hui ?

Eintracht Francfort vs Hambourg
Eintracht Francfort
Hambourg
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En Bundesliga, l’Eintracht Francfort affronte le Hambourg SV. Mais qui diffuse le match aujourd’hui en direct à la télévision et en streaming ?

Le match entre l’Eintracht Francfort et le Hambourg SV débutera le 1er novembre 2026 à 17 h 30.

FrancemyCANAL
BelgiquePlay Sports
SuisseDAZN
CanadaFubo
Algérie, Maroc, Vietnam, TunisieShahid

Streaming en Allemagne

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SPOX vous explique dans cet article comment suivre la rencontre aujourd’hui en direct à la télévision et en streaming.

Eintracht Francfort - Hambourg SV en direct aujourd’hui : qui diffuse le match à la télévision et en streaming ?

Le match de Bundesliga entre l’Eintracht Francfort et le Hambourg SV est à suivre en direct sur DAZN. La plateforme de streaming diffuse en direct tous les matches de Bundesliga du dimanche ainsi que le multiplex du samedi.

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L’actualité de la semaine : que s’est-il passé à l’Eintracht Francfort et au Hambourg SV ?

L’Eintracht Francfort aborde cette rencontre avec un bilan de trois victoires et deux défaites lors de ses cinq derniers matches officiels. Son succès le plus récent est une victoire 3-1 contre le HSV en Coupe d’Allemagne. Auparavant, la SGE avait perdu 0-1 sur le terrain du Borussia Dortmund et battu le 1. FC Cologne 1-0. La défaite 0-6 contre le RB Leipzig a été le point le plus bas de cette série. Sur ces cinq matches, Francfort a inscrit douze buts et en a encaissé huit.

Le Hambourg SV affiche lui aussi trois victoires, aucun match nul et deux défaites lors de ses cinq derniers matches. Son résultat le plus récent est une défaite 1-3 contre Francfort en Coupe d’Allemagne. Avant cela, le HSV s’était incliné 0-1 contre Paderborn en Bundesliga, mais avait auparavant pris des points grâce à une victoire 1-0 à Stuttgart et à un succès 2-3 sur le terrain d’Hoffenheim. Sur ces cinq rencontres, Hambourg a marqué sept buts et en a encaissé sept.

SGE

SGE - Forme

EBS
V4-0
RBL
D6-0
KOE
V1-0
BVB
D1-0
HSV
V1-3
But marqué (encaissé)
8/8
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
1/5
HSV

HSV - Forme

FCK
V2-0
TSG
V2-3
VFB
V1-0
SCP
D1-0
SGE
D1-3
But marqué (encaissé)
7/6
Matchs avec plus de 2,5 buts
2/5
Les deux équipes ont marqué
2/5

Eintracht Francfort - Hambourg SV : heure du coup d’envoi

crest
Bundesliga - Journée 8
Deutsche Bank Park

Eintracht Francfort - Hambourg SV : compositions d’équipe

Eintracht Francfort vs Hambourg compositions

4-2-3-1
Eintracht Francfort crest
Eintracht Francfort
SGE
Formation
Hambourg crest
Hambourg
HSV
3-4-2-1
N. AtuboluN. AtuboluE. BaumE. BaumR. KochR. KochL. BrassierL. BrassierK. KosugiK. KosugiR. DoanR. DoanR. OnyedikaR. OnyedikaN. Aseko-NkiliN. Aseko-NkiliF. ChaibiF. ChaibiC. UzunC. UzunY. EbnoutalibY. EbnoutalibD. Heuer FernandesD. Heuer FernandesJ. TorunarighaJ. TorunarighaS. NandjaS. NandjaW. OmariW. OmariA. GroenbaekA. GroenbaekA. Sambi LokongaA. Sambi LokongaD. WolfeD. WolfeM. AdelineM. AdelineM. MuheimM. MuheimL. LemkeL. LemkeT. MoffiT. Moffi
Hambourg crest
Hambourg
HSV
4-2-3-1
Eintracht Francfort

Onze de départ

Hambourg

Remplaçants

Entraineur

  • A. Huetter
  • M. Polzin
Eintracht Francfort

Blessures et suspensions

Hambourg

Eintracht Francfort - Hambourg SV : forme récente

SGE

SGE - Forme

EBS
V4-0
RBL
D6-0
KOE
V1-0
BVB
D1-0
HSV
V1-3
But marqué (encaissé)
8/8
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
1/5
HSV

HSV - Forme

FCK
V2-0
TSG
V2-3
VFB
V1-0
SCP
D1-0
SGE
D1-3
But marqué (encaissé)
7/6
Matchs avec plus de 2,5 buts
2/5
Les deux équipes ont marqué
2/5

Eintracht Francfort - Hambourg SV : bilan des confrontations directes

Face à face

Eintracht FrancfortNulHambourg
3
1
1
DFB-Pokal
Hambourg badge
Hambourg
HSV
1
Eintracht Francfort badge
Eintracht Francfort
SGE
3
FDM
Bundesliga
Eintracht Francfort badge
Eintracht Francfort
SGE
1
Hambourg badge
Hambourg
HSV
2
FDM
Bundesliga
Hambourg badge
Hambourg
HSV
1
Eintracht Francfort badge
Eintracht Francfort
SGE
1
FDM
Bundesliga
Eintracht Francfort badge
Eintracht Francfort
SGE
3
Hambourg badge
Hambourg
HSV
0
FDM
Bundesliga
Hambourg badge
Hambourg
HSV
1
Eintracht Francfort badge
Eintracht Francfort
SGE
2
FDM
10Buts marqués5
Matchs au-delà des 2.5 buts4/5
Les deux équipes ont marqué4/5

Eintracht Francfort - Hambourg SV : les classements

#
PVNDBPA+/-PtsForme
1
Bayern MunichBayern MunichFCB
8530278+1918
N
V
V
N
V
2
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
8530146+818
N
V
N
N
V
3
FribourgFribourgSCF
85121810+816
V
D
D
V
N
4
RB LeipzigRB LeipzigRBL
85032211+1115
V
V
D
V
D
5
Werder BrêmeWerder BrêmeSVW
84311714+315
V
V
N
N
V
6
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
84131816+213
D
D
V
V
V
7
ElversbergElversbergELV
84131616013
V
D
V
D
N
8
MayenceMayenceM05
83141717010
D
D
V
D
V
9
HambourgHambourgHSV
8314717-1010
N
D
V
V
V
10
AugsbourgAugsbourgFCA
82331815+39
D
N
D
N
D
11
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
83051415-19
V
D
D
V
D
12
HoffenheimHoffenheimTSG
83051416-29
D
V
V
D
D
13
CologneCologneKOE
8233912-39
N
N
D
V
D
14
PaderbornPaderbornSCP
823369-39
N
V
N
D
V
15
Eintracht FrancfortEintracht FrancfortSGE
82331118-79
N
D
V
D
N
16
Union BerlinUnion BerlinFCU
8143719-127
N
N
N
V
D
17
Schalke 04Schalke 04S04
813449-56
D
N
D
D
N
18
M'GladbachM'GladbachBMG
81161122-114
N
V
D
D
D
Ligue des Champions
Coupe de l'UEFA
Qualification pour l'Europa Conférence League
Barrage Relégation
Relégation

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