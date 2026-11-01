Le match entre l’Eintracht Francfort et le Hambourg SV débutera le 1er novembre 2026 à 17 h 30.

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SPOX vous explique dans cet article comment suivre la rencontre aujourd’hui en direct à la télévision et en streaming.

Eintracht Francfort - Hambourg SV en direct aujourd’hui : qui diffuse le match à la télévision et en streaming ?

Le match de Bundesliga entre l’Eintracht Francfort et le Hambourg SV est à suivre en direct sur DAZN. La plateforme de streaming diffuse en direct tous les matches de Bundesliga du dimanche ainsi que le multiplex du samedi.

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L’actualité de la semaine : que s’est-il passé à l’Eintracht Francfort et au Hambourg SV ?

L’Eintracht Francfort aborde cette rencontre avec un bilan de trois victoires et deux défaites lors de ses cinq derniers matches officiels. Son succès le plus récent est une victoire 3-1 contre le HSV en Coupe d’Allemagne. Auparavant, la SGE avait perdu 0-1 sur le terrain du Borussia Dortmund et battu le 1. FC Cologne 1-0. La défaite 0-6 contre le RB Leipzig a été le point le plus bas de cette série. Sur ces cinq matches, Francfort a inscrit douze buts et en a encaissé huit.

Le Hambourg SV affiche lui aussi trois victoires, aucun match nul et deux défaites lors de ses cinq derniers matches. Son résultat le plus récent est une défaite 1-3 contre Francfort en Coupe d’Allemagne. Avant cela, le HSV s’était incliné 0-1 contre Paderborn en Bundesliga, mais avait auparavant pris des points grâce à une victoire 1-0 à Stuttgart et à un succès 2-3 sur le terrain d’Hoffenheim. Sur ces cinq rencontres, Hambourg a marqué sept buts et en a encaissé sept.

Eintracht Francfort - Hambourg SV : heure du coup d’envoi

Bundesliga - Journée 8 1 nov. 2026 - 11:30 Deutsche Bank Park

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