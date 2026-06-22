Égypte - Iran : présentation du match de la Coupe du monde de la FIFA 2026. Tout ce qu'il faut savoir

Égypte - Iran : détails du match

Le coup d’envoi de la rencontre Égypte - Iran sera donné le 27 juin 2026 à 03h00 GMT (26 juin 2026 à 23h00 EST).

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Égypte - Iran : contexte de la rencontre

La rencontre à venir à Washington revêt une importance capitale, car les deux nations du groupe G cherchent à consolider ou à sauver leur campagne après des rencontres très intenses lors de la deuxième journée. Après une deuxième journée qui a rebattu les cartes – l’Égypte ayant affirmé son autorité grâce à une victoire sans appel 3-1 face à la Nouvelle-Zélande pour s’emparer de la première place, tandis que l’Iran a fait preuve d’une grande maturité en arrachant un match nul 0-0 âprement disputé contre la Belgique, l’une des grandes puissances européennes –, la marge d’erreur au Seattle Stadium (Lumen Field) s’est considérablement réduite. Les deux formations abordent ce voyage dans le nord-ouest du Pacifique en conscience : leur capacité d’adaptation tactique et une récupération physique optimale après ces efforts intenses traceront la voie de leurs ambitions pour les huitièmes de finale.

Le sélectionneur égyptien Hossam Hassan doit veiller à ce que son équipe conserve sa concentration défensive et son efficacité devant le but, en s’appuyant sur sa discipline tactique pour consolider sa place en tête du groupe. Il pourra s’appuyer sur ses principaux atouts offensifs, emmenés par la vitesse de transition de la superstar mondiale Mohamed Salah, buteur lors de la deuxième journée, et par l’attaquant Trézéguet, auteur du but de la victoire en sortant du banc, afin de dicter le rythme, de dominer les zones centrales et de percer une défense asiatique très disciplinée. Face à eux se dresse une équipe iranienne ambitieuse et solidement structurée, sous la conduite d’Amir Ghalenoei. Fort d’un effectif alliant puissance physique et résilience défensive, le Team Melli s’appuie sur un schéma de jeu tenace et sur un redoutable jeu de contre mené par Mehdi Taremi et Saman Ghoddos, qui s’exprime pleinement lorsque la discipline est irréprochable sous haute pression.

Dans l’écrin ultramoderne du Seattle Stadium, le match s’apparente à une partie d’échecs où le moindre ajustement tactique peut faire la différence. Aucune des deux formations ne peut se permettre le moindre relâchement défensif en phase de transition ; la communication au milieu de terrain et la rapidité du marquage en profondeur seront donc décisives. Les Pharaons voient dans cette rencontre l’occasion de valider leur statut de leaders invaincus, tandis que les Perses, portés par leur audace et leur solidité défensive, visent un résultat qui pourrait les propulser en tête du classement. Avec les différentes combinaisons de résultats qui se dessinent, l’enjeu principal sera, dès le coup d’envoi, de décrocher un billet pour les huitièmes de finale.

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Quels ont été les résultats des deux équipes lors de la 2e journée ?

Nouvelle-Zélande 1-3 Égypte

L'équipe de Hassan a offert un festival offensif au BC Place de Vancouver, où une seconde période impitoyable lui a permis d'infliger une large victoire 3-1 à ses adversaires. Déterminés à rester en tête du groupe, les Pharaons ont entamé la rencontre en cherchant à imposer leur organisation, mais ils ont d'abord buté sur des occasions adverses en début de match.

La défense égyptienne a toutefois été déstabilisée dès la 15e minute par un but précoce de Finn Surman, qui a offert l’avantage aux All Whites. Solides physiquement, les hommes de Hassan ont ensuite étouffé toute nouvelle tentative de contre-attaque adverse jusqu’à la mi-temps, avant que leur organisation offensive ne prenne nettement le dessus après la pause. À la 58^e minute, Mostafa Ziko a transpercé la défense pour égaliser et inverser la tendance. Moins de dix minutes plus tard, la star mondiale Mohamed Salah a exploité un espace dans la surface pour inscrire le but du 2–1 à la 67^e minute. Alors que la Nouvelle-Zélande se ruait vers l’avant, le remplaçant Trézéguet a scellé la victoire d’un coup de grâce spectaculaire à la 82e minute, permettant ainsi à l’Égypte de prendre la tête du groupe G.

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Belgique 0-0 Iran

Les hommes de Ghalenoei ont livré une prestation extrêmement disciplinée et imposante, faisant preuve d’une résilience à toute épreuve au Los Angeles Stadium. Ils ont conservé leur cage inviolée pour arracher un match nul crucial (0-0) face à la Belgique, l’une des grandes puissances mondiales. La « Team Melli » a pris le contrôle total des espaces défensifs presque instantanément, restreignant les lignes de passe centrales et perturbant le rythme offensif initial de ses adversaires dès la 2e minute.

Leur plan tactique a été bousculé lorsque la Belgique a modifié son dispositif, mais la rigueur structurelle iranienne a constamment pris le dessus. Le schéma défensif de Ghalenoei a étouffé les offensives de Romelu Lukaku et Kevin De Bruyne, en verrouillant les espaces centraux et en resserrant les lignes de transition, même après l’exclusion de Nathan Ngoy à la 67^e minute. L’arrière-garde héroïque a tenu bon jusqu’au bout, offrant à l’Iran un point précieux qui pourrait s’avérer décisif avant les dernières rencontres de groupe.

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Quels réglages tactiques les deux sélectionneurs doivent-ils encore apporter ?

Égypte (Hossam Hassan)

Hassan n’a pas besoin d’abandonner le schéma offensif audacieux et rapide qui a permis aux Pharaons de prendre un élan décisif dès le début du tournoi. Les mouvements verticaux, les rotations rapides sur les ailes et l’excellence en contre, alimentés par des options offensives fluides, prouvent que l’Égypte dispose des outils tactiques nécessaires pour contrôler les matchs sur la scène internationale.

Cependant, Hassan doit veiller à ce que son équipe reste totalement concentrée en défense face à des adversaires capables de conserver le ballon avec efficacité. Lors de leurs précédentes sorties, le schéma offensif agressif de l’Égypte a parfois laissé de vastes espaces dans son dos lorsque les arrières latéraux s’aventuraient profondément dans le dernier tiers, malgré une victoire sans appel 3-1 contre la Nouvelle-Zélande. Face à une sélection iranienne au physique imposant et aux qualités athlétiques reconnues, toute perte de balle en transition risquerait d’être fatale. Le principal ajustement de Hassan doit donc concerner son pivot défensif au milieu de terrain : il devra exiger de ses milieux défensifs un placement rigoureux afin de fermer les demi-espaces centraux et d’empêcher les contres-attaquants asiatiques d’isoler ses défenseurs centraux.

Iran (Amir Ghalenoei)

Ghalenoei n’a pas besoin de démanteler le dispositif pragmatique qui a permis à son équipe de gérer le tempo en fin de match et d’obtenir un précieux 0-0 contre la Belgique à Los Angeles. Le cadre défensif et la présence physique au milieu de terrain demeurent des atouts fiables, mais la troisième journée exige un réajustement offensif précis dans la manière dont l’équipe contrôle et fait progresser le ballon pour aller chercher la victoire.

Face au bloc haut et agressif des Pharaons, conserver le ballon trop horizontalement ou le faire circuler trop lentement dans l’axe entraînera une usure précoce et rendra les offensives prévisibles. Son ajustement majeur doit donc concerner le milieu de terrain : il faut que des cadres comme Saman Ghoddos imposent une verticalité bien plus rapide dès la récupération du ballon. Lorsque l’Iran avance, il doit exploiter sans ménagement les couloirs laissés vacants par les arrières latéraux égyptiens, dont la montée crée des espaces. Des débordements explosifs et directs de ses propres latéraux permettront d’étirer la ligne défensive adverse et de fissurer le bloc compact. Cette largeur est essentielle pour offrir à Mehdi Taremi des intervalles exploitables et libérer l’attaque du trafic central.

Quelles sont les dernières nouvelles des deux équipes à la veille de la 3ᵉ journée ?

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Nouvelles de l’équipe égyptienne

À Seattle, le sélectionneur égyptien doit optimiser l’efficacité offensive dans le dernier tiers tout en gérant la charge physique de ses cadres. Bonne nouvelle : après le succès 3-1 face à la Nouvelle-Zélande, aucun blessé ni suspendu n’est à signaler, ce qui lui laisse un groupe compétitif.

Les Pharaons devraient aligner leur 4-2-3-1 habituel, avec Mostafa Shobeir dans les cages, protégé par la charnière centrale Hamdi Fathy-Yasser Ibrahim, tandis que les couloirs seront confiés à Ahmed Fotouh et Mohamed Hany.

Le schéma du milieu de terrain est reconduit pour préserver l’équilibre défensif. Mohanad Lasheen, déjà averti d’un carton jaune lors de la 2^e journée, et Marwan Attia animeront le cœur du jeu afin d’assurer la stabilité des transitions et d’apporter leur puissance physique. Juste devant eux, Emam Ashour évoluera en soutien offensif, épaulé sur les ailes par la superstar mondiale Mohamed Salah et Mostafa Ziko, buteur lors de la deuxième journée, afin d’accélérer la circulation du ballon. En attaque, l’attaquant isolé Omar Marmoush demeurera le point d’appui central et assurera la profondeur pour orienter les offensives.

Actualités de l’équipe iranienne

Ghalenoei doit résoudre un casse-tête tactique moins ardu mais tout aussi délicat, alors qu’il prépare son équipe pour une place en huitièmes de finale dans le groupe G. Le principal sujet de discussion au sein de la Team Melli concerne la gestion de la fatigue physique et de la dynamique psychologique résultant de leur match nul 0-0, âprement disputé contre la Belgique, qui a exigé un effort défensif intense dès l’entame de la rencontre. Heureusement, Ghalenoei dispose d’un groupe au complet, sans aucun souci de suspension.

L’Iran s’appuiera sur un 4-3-3 discipliné et fluide. En défense, les centraux Hossein Kanaanizadegan et Shojae Khalilzadeh verrouilleront l’axe, tandis que les latéraux Ehsan Hajsafi (gauche) et Sadegh Hardani (droite) apporteront leur soutien. Derrière eux, le gardien Alireza Beiranvand, auteur d’un clean sheet spectaculaire contre les Belges, visera une nouvelle performance sans encaisser.

Au milieu, Saeid Ezatolahi, déjà averti lors de la 2^e journée, épaulera la défense aux côtés de Ramin Rezaeian et Saman Ghoddos pour couper les lignes de passe égyptiennes. En attaque, l’emblématique Mehdi Taremi mènera l’offensive dans l’axe, épaulé par Arash Nemati à gauche et Mohammad Mohebi à droite, afin d’apporter la étincelle décisive dans le dernier tiers et de punir les Pharaons en contre-attaque.

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Les duels clés entre l’Égypte et l’Iran

Mohamed Salah vs Shojae Khalilzadeh

Devenu un redoutable atout pour le jeu de transition de Hassan, il reste une pointe aussi vive qu’assurée. Contre la Nouvelle-Zélande, il a brillé en évoluant derrière l’attaquant pour orchestrer le jeu offensif, concluant son action par une réalisation d’une grande efficacité. Pour fissurer le solide dispositif défensif iranien, son influence sera décisive : il devra exploiter ses déplacements intelligents, ses dribbles explosifs et son travail acharné afin d’étirer la charnière centrale adverse, de déséquilibrer les défenseurs et d’ouvrir des couloirs décisifs dans le dernier tiers que des ailiers comme Mostafa Ziko pourront exploiter.

C’est au défenseur central Shojae Khalilzadeh, pilier défensif incontournable de la ligne arrière de Ghalenoei, qu’il revient de le neutraliser. Khalilzadeh a dirigé le bloc central lors du dernier match de l’Iran, s’efforçant de maintenir la cohésion de la défense à quatre sous une pression immense face à la Belgique. Malgré des moments difficiles pour la structure défensive iranienne, Khalilzadeh possède des qualités physiques de haut niveau et une domination aérienne qui lui permettent de tenir tête aux attaquants d’élite. Il devra faire preuve d’une concentration de tous les instants et d’une communication irréprochable dans l’axe aux côtés de Hossein Kanaanizadegan, en veillant à utiliser son placement pour couper les incursions fulgurantes de Salah dans l’axe et empêcher l’Égypte de prendre l’avantage dès les premières minutes.

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Mohanad Lasheen vs Saman Ghoddos

Véritable poumon du milieu égyptien lors de la deuxième journée, Mohanad Lasheen a pour mission de dicter le rythme de la possession et de débloquer les lignes adverses. Face à la Nouvelle-Zélande, il a brillé au cœur du jeu, se projetant vers l’avant pour apporter une énergie cruciale et mener la transition offensive. Face à l’Iran, son objectif sera de se faufiler entre les lignes, d’envoyer le ballon rapidement vers l’avant et d’alimenter les courses explosives de ses coéquipiers sur les ailes. Si Lasheen – qui doit rester prudent après avoir reçu un carton jaune – dispose du temps et de l’espace nécessaires pour se retourner et faire face à la défense adverse, sa vision du jeu déstabilisera aisément le bloc iranien.

Pour contrer cette menace, le milieu de terrain iranien Saman Ghoddos devra couper les circuits créatifs adverses. Positionné comme sentinelle lors de la deuxième journée face à la Belgique, il s’est attelé à protéger le bloc défensif. Son travail sans ballon et sa rigueur en transition seront scrutés avec attention au Seattle Stadium. Associé à Saeid Ezatolahi, il devra réduire les espaces, presser les zones de construction de Lasheen et protéger sa défense à quatre pour éviter que les Africains ne s’installent durablement dans le tiers central et n’enferment l’Iran dans une coquille défensive insoutenable.

Quels scénarios pour le groupe G ?

Après la deuxième journée, le groupe G reste indécis et extrêmement disputé. L’Égypte occupe la première place avec quatre points et une différence de buts de +2, se positionnant idéalement pour les huitièmes de finale grâce à sa victoire 3-1 sur la Nouvelle-Zélande.

L’Iran occupe la deuxième place avec deux points et une différence de buts nulle, juste devant la Belgique, qui affiche le même bilan après son match nul 0-0 face aux poids lourds européens. La Nouvelle-Zélande, elle, ferme la marche avec un seul point. Lors de la 3ᵉ journée, qui se tiendra au Seattle Stadium, les deux sélections aborderont un virage mathématique crucial : une victoire assurerait la qualification directe, tandis qu’un nul ou une défaite les contraindrait à jouer leur peau lors de l’ultime levée.

Si l’Égypte s’impose

Une victoire de l’équipe d’Hassan propulserait les Pharaons à sept points, synonymes d’une qualification automatique pour les 16es de finale en tant que leaders de leur groupe. Dans le même temps, l’Iran resterait bloqué à deux unités. Selon l’issue du match Belgique-Nouvelle-Zélande joué en parallèle, une défaite iranienne pourrait les faire reculer à la troisième ou quatrième place, les privant ainsi d’une place de repêchage et, pire encore, les éliminant purement et simplement de la compétition.

En cas de succès iranien

En cas de succès, les protégés de Ghalenoei valideraient une campagne de groupes éclatante : avec cinq points, ils doubleraient l’Égypte et s’assureraient une place en seizièmes, en tête ou à la deuxième place, selon la différence de buts de la Belgique dans l’autre rencontre. Dans ce cas, les Pharaons resteraient bloqués à quatre points et devraient alors compter sur le résultat de l’autre rencontre ou espérer figurer parmi les meilleurs troisièmes pour passer.

En cas de match nul

Un partage des points à Washington permettrait à l’Égypte d’atteindre confortablement cinq unités et de valider son billet pour les phases à élimination directe en tête du groupe, à condition que la Belgique ne comble pas une large différence de buts. En revanche, un partage permettrait à l’Iran de rester deuxième à condition que la Belgique soit également tenue en échec ou que la Nouvelle-Zélande prenne des points aux Diables Rouges sans concéder une large défaite. Si ce scénario évite une élimination immédiate, il laisserait la sélection iranienne, avec trois points et une différence de buts nulle, en attente des résultats des autres groupes : une situation précaire, car seule une minorité d’équipes totalisant quatre points se qualifie généralement.

Actualités des équipes et compositions

Le sélectionneur égyptien Hossam Hassan n’a pas encore dévoilé de composition probable, et aucun souci de blessure ou de suspension n’est signalé chez les Pharaons. Des mises à jour seront communiquées à l’approche du coup d’envoi, dès que les informations officielles seront disponibles.

Côté iranien, Amir Ghalenoei garde également son onze de départ sous le voile, et aucun problème médical ou disciplinaire n’est signalé pour la Team Melli. La composition définitive sera connue peu avant le coup d’envoi.

Blessures et joueurs suspendus Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles

Forme

Sur ses cinq derniers matchs, l’Égypte totalise deux victoires, deux nuls et une défaite. Son dernier résultat est une victoire 3-1 contre la Nouvelle-Zélande le 22 juin, qui a offert aux Pharaons leur toute première victoire en Coupe du monde. Auparavant, ils avaient partagé les points avec la Belgique (1-1) lors de leur entrée en lice dans la compétition et s’étaient inclinés 2-1 face au Brésil en match amical en juin. Au cours de cette série, les Pharaons ont également battu la Russie 1-0 et partagé les points avec l’Espagne (0-0).

L’Iran, de son côté, totalise deux victoires et trois nuls sur ses cinq dernières sorties, restant ainsi invaincu. Les coéquipiers de Sardar Azmoun ont conclu leur dernier match sur un 0-0 face à la Belgique le 21 juin, puis avaient précédemment partagé les points avec la Nouvelle-Zélande (2-2) lors de leur entrée en lice dans la compétition. Auparavant, les protégés de Ghalenoei avaient battu le Mali 2-0, la Gambie 3-1 et le Costa Rica 5-0. Ils ont donc inscrit sept buts et en ont concédé trois sur l’ensemble de ces cinq matchs, même s’ils ne sont pas encore parvenus à marquer lors de leurs deux sorties dans la compétition phare.

Bilan des confrontations directes

Aucune donnée récente sur les confrontations directes n’est disponible pour les cinq dernières rencontres entre l’Égypte et l’Iran. Les statistiques officielles de cette confrontation seront mises à jour dès que des informations seront disponibles.

Classement



