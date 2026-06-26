Égypte - Iran : aperçu du match de la Coupe du monde de la FIFA 2026. Tout ce que vous devez savoir

Égypte - Iran : détails du match

Le coup d’envoi de la rencontre Égypte - Iran sera donné le 27 juin 2026 à 03h00 GMT, soit le 26 juin 2026 à 23h00 EST.

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Égypte - Iran : contexte de la rencontre

La rencontre à venir à Washington revêt une importance capitale, car les deux nations du groupe G cherchent à consolider ou à sauver leur campagne après des rencontres très intenses lors de la deuxième journée. La deuxième journée a rebattu les cartes : l’Égypte a affirmé son autorité en battant la Nouvelle-Zélande 3-1 pour prendre la tête du groupe, tandis que l’Iran a fait preuve de maturité en arrachant un 0-0 face à la Belgique, l’une des puissances européennes. Les deux formations abordent ce voyage dans le nord-ouest du Pacifique en conscience : leur capacité d’adaptation tactique et une récupération physique optimale après ces rencontres éprouvantes façonneront la trajectoire de leurs ambitions pour les huitièmes de finale.

Le sélectionneur égyptien Hossam Hassan doit veiller à ce que son équipe conserve sa concentration défensive et son efficacité devant le but, en s’appuyant sur sa discipline tactique pour consolider sa place en tête du groupe. Il pourra s’appuyer sur ses principaux atouts offensifs – la vitesse de transition de la star mondiale Mohamed Salah, buteur lors de la deuxième journée, et la percussion de l’attaquant Trézéguet, entré en jeu pour sceller la victoire – afin de dicter le rythme, de dominer les zones centrales et de percer une défense asiatique très disciplinée. Face à eux se dresse une équipe iranienne ambitieuse et solidement structurée, sous la houlette d’Amir Ghalenoei. Fort d’un effectif alliant puissance physique et résilience défensive, le Team Melli s’appuie sur un schéma de jeu tenace et un redoutable jeu de contre mené par Mehdi Taremi et Saman Ghoddos, qui s’épanouit sous une discipline de fer et une pression maximale.

Dans l’écrin ultramoderne du Seattle Stadium, le match s’apparente à une partie d’échecs où le moindre ajustement tactique peut faire basculer l’issue du duel. Aucune des deux formations ne peut se permettre la moindre faille en transition défensive ; la communication au milieu de terrain et la couverture verticale rapide s’imposent donc comme des facteurs décisifs. Les Pharaons voient dans cette rencontre l’occasion de consolider leur statut de leader invaincu, tandis que les Iraniens, portés par leur solidité défensive et leur audace en contre, viseront un résultat maximal pour prendre les commandes du groupe. Avec les calculs de qualification qui se précisent, l’enjeu d’une place en huitièmes de finale guidera chaque choix tactique dès le coup d’envoi.

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Quels ont été les résultats des deux équipes lors de la 2e journée ?

Nouvelle-Zélande 1-3 Égypte

L'équipe de Hassan a célébré une fête offensive au BC Place de Vancouver, où une prestation chirurgicale en seconde période a contraint ses adversaires à une lourde défaite 3-1. Soucieux de poursuivre sur leur lancée et de s'imposer en tête du groupe, les Pharaons ont entamé la rencontre en cherchant à imposer leur autorité tactique, mais ont d'abord peiné à contrer les occasions centrées en début de match.

La défense égyptienne a été déstabilisée dès la 15e minute par un but précoce de Finn Surman, offrant l’avantage aux All Whites. Les hommes de Hassan ont alors serré les rangs et étouffé toute nouvelle contre-attaque jusqu’à la mi-temps, avant que leur organisation offensive ne prenne le dessus après la pause. Mostafa Ziko a transpercé la défense pour égaliser d’une frappe décisive à la 58^e minute, changeant totalement la donne. Moins de dix minutes plus tard, la star mondiale Mohamed Salah a exploité un espace dans la surface pour inscrire le but du 2–1 à la 67^e, donnant l’avantage à l’Égypte. Alors que la Nouvelle-Zélande se ruait vers l’avant, le remplaçant Trézéguet a scellé les trois points à la 82^e minute d’un coup de grâce spectaculaire, permettant à l’Égypte de prendre la tête du groupe G.

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Belgique 0-0 Iran

Les hommes de Ghalenoei ont livré une prestation extrêmement disciplinée et imposante, faisant preuve d’une résilience à toute épreuve au Los Angeles Stadium. Ils ont conservé leur cage inviolée pour arracher un match nul crucial (0-0) face à la Belgique, l’une des grandes puissances mondiales. La « Team Melli » a pris le contrôle total des espaces défensifs presque instantanément, restreignant les lignes de passe centrales et perturbant le rythme offensif initial de ses adversaires dès la 2e minute.

Leur plan tactique a été bousculé lorsque la Belgique a modifié son dispositif, mais la rigueur structurelle iranienne a prévalu tout au long des deux périodes. Le schéma défensif de Ghalenoei a étouffé les offensives de Romelu Lukaku et Kevin De Bruyne, en verrouillant les espaces centraux et en comprimant les transitions, même après l’expulsion de Nathan Ngoy à la 67^e minute qui a réduit l’Europe à dix. La défense héroïque a tenu bon jusqu’au bout, offrant à l’Iran un point précieux qui pourrait s’avérer décisif avant les dernières rencontres de groupe.

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Quels réglages tactiques les deux sélectionneurs doivent-ils encore apporter ?

Égypte (Hossam Hassan)

Hassan n’a pas à renoncer au schéma offensif audacieux et rapide qui a permis aux Pharaons de prendre un élan décisif dès l’entame de la compétition. Les mouvements verticaux, les rotations rapides sur les ailes et l’efficacité en contre-attaque, alimentés par des options offensives fluides, démontrent que l’Égypte possède les outils tactiques nécessaires pour dominer ses matchs sur la scène internationale.

Cependant, Hassan doit veiller à ce que son équipe reste totalement concentrée en défense face à des adversaires capables de bloquer efficacement la possession. Lors de leurs précédentes rencontres, le schéma offensif agressif de l’Égypte a parfois laissé de vastes espaces exposés lorsque les arrières latéraux s’enfonçaient profondément dans le dernier tiers, malgré une victoire sans appel 3-1 contre la Nouvelle-Zélande. Face à une équipe iranienne au physique imposant et aux qualités athlétiques reconnues, perdre bêtement le ballon en transition serait fatal. Le principal ajustement de Hassan doit donc concerner son pivot défensif au milieu de terrain : il devra exiger de ses milieux défensifs un placement rigoureux afin de fermer les demi-espaces centraux et d’empêcher les contre-attaquants asiatiques d’isoler ses défenseurs centraux.

Iran (Amir Ghalenoei)

Ghalenoei n’a pas besoin de démanteler complètement le schéma pragmatique qui a permis à son équipe de dicter le rythme en fin de match, lorsqu’une arrière-garde défensive résolue a assuré un match nul crucial (0-0) contre la Belgique à Los Angeles. Le cadre défensif de base et la présence physique au milieu de terrain restent des atouts fiables, mais la troisième journée exige un réajustement offensif précis dans la manière dont l’équipe contrôle et fait progresser le ballon lorsqu’elle cherche à remporter la victoire.

Face au bloc haut agressif des Pharaons, rester trop horizontal ou faire circuler le ballon trop lentement dans le tiers central entraînera une fatigue insoutenable et rendra les options offensives prévisibles. L’ajustement tactique de Ghalenoei doit donc se concentrer sur son milieu de terrain, en demandant à des leaders expérimentés comme Saman Ghoddos de faire progresser le ballon vers l’avant avec une bien plus grande vitesse verticale dès la récupération. Lorsque l’Iran progresse, il doit exploiter de manière agressive les couloirs laissés vacants par les arrières latéraux égyptiens qui montent. Il sera essentiel de tirer parti des débordements explosifs et directs des arrières latéraux dynamiques pour étirer la ligne défensive égyptienne et ainsi désagréger son dispositif compact. Cette extension sur les ailes est primordiale pour libérer des espaces de qualité que le talisman Mehdi Taremi pourra exploiter, empêchant ainsi l’attaque d’être complètement étouffée dans le trafic central.

Quelles sont les dernières nouvelles des deux équipes avant la 3^e journée ?

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Nouvelles de l’équipe égyptienne

Le principal défi de Hassan, au Seattle Stadium, sera d’améliorer l’efficacité offensive dans le dernier tiers tout en gérant la charge de travail de ses joueurs clés. Bonne nouvelle : les Pharaons, qui ont dominé la Nouvelle-Zélande 3-1, n’ont pas enregistré de nouvelle blessure ni de suspension, offrant à l’entraîneur un groupe compétitif.

L’Égypte s’appuiera sur son schéma tactique éprouvé en 4-2-3-1. Le gardien Mostafa Shobeir conservera sa place entre les poteaux, comptant sur la protection continue de sa ligne arrière. Les défenseurs centraux Hamdi Fathy et Yasser Ibrahim poursuivront leur partenariat défensif, encadrés par les arrières latéraux Ahmed Fotouh à gauche et Mohamed Hany à droite.

Le schéma du milieu de terrain est reconduit pour préserver l’équilibre défensif. Mohanad Lasheen, déjà averti lors de la 2^e journée, et Marwan Attia animeront le cœur du jeu afin d’assurer stabilité et puissance dans les transitions. Juste devant, Emam Ashour évoluera en soutien offensif, épaulé sur les ailes par la superstar mondiale Mohamed Salah et Mostafa Ziko, buteur lors de la deuxième journée, afin d’accélérer la circulation du ballon. En pointe, le point de référence incontesté de l’attaque égyptienne reste l’attaquant isolé Omar Marmoush, qui mènera avec assurance la ligne d’attaque pour ancrer les axes offensifs centraux.

Actualités de l’équipe iranienne

Ghalenoei doit résoudre un casse-tête tactique plus confortable mais tout aussi épineux, alors qu’il prépare son équipe à décrocher une place en huitièmes de finale dans le groupe G. Le principal sujet de discussion autour de la Team Melli concerne la gestion de la fatigue physique et de la dynamique psychologique résultant de leur match nul 0-0 âprement disputé contre la Belgique, qui a exigé un effort défensif intense et exténuant dès le coup d’envoi. Heureusement, Ghalenoei dispose d’un effectif en pleine forme, sans aucun souci de suspension.

La structure de base de l’Iran s’articulera autour d’un 4-3-3 très discipliné et fluide. En défense, les centraux Hossein Kanaanizadegan et Shojae Khalilzadeh verrouilleront l’axe, tandis que les latéraux Ehsan Hajsafi (à gauche) et Sadegh Hardani (à droite) apporteront leur soutien. Derrière, le gardien star Alireza Beiranvand visera un nouveau clean sheet après son match référence contre les Belges.

Au milieu, le trio Saeid Ezatolahi – déjà averti lors de la J2 – Ramin Rezaeian et Saman Ghoddos aura pour mission de gérer le tempo et de verrouiller les espaces centraux. En attaque, la ligne offensive est prête pour un duel intense : l’attaquant emblématique Mehdi Taremi mènera l’axe central, épaulé par Arash Nemati à gauche et Mohammad Mohebi à droite, afin d’apporter l’étincelle décisive dans le dernier tiers et de punir les Pharaons en contre-attaque.

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Les duels clés entre l’Égypte et l’Iran

Mohamed Salah contre Shojae Khalilzadeh

Devenu un pivot redoutable de l’attaque de Hassan, Salah demeure un fer de lance vif et sûr de lui à la pointe égyptienne. Contre la Nouvelle-Zélande, il a brillé en évoluant derrière l’attaquant, animant le jeu et concluant d’un but plein d’efficacité. Pour fissurer le solide bloc défensif iranien, son rôle sera primordial : il devra utiliser ses déplacements intelligents, ses dribbles explosifs et son travail acharné pour étirer la défense centrale, attirer les marqueurs et créer des espaces que des ailiers comme Mostafa Ziko pourront exploiter.

C’est au défenseur central Shojae Khalilzadeh, pilier défensif incontournable de la ligne arrière de Ghalenoei, qu’il revient de le contenir. Khalilzadeh a dirigé le bloc central lors du dernier match de l’Iran, s’efforçant de maintenir la cohésion de la défense à quatre sous une pression immense face à la Belgique. Si la structure défensive iranienne a connu des moments difficiles, Khalilzadeh possède des qualités physiques de haut niveau et une domination aérienne qui lui permettent de tenir tête aux attaquants d’élite. Il devra faire preuve d’une concentration absolue et d’une communication irréprochable dans l’axe aux côtés de Hossein Kanaanizadegan, en veillant à utiliser son placement pour neutraliser les percées incisives de Salah dans l’axe et empêcher l’Égypte de prendre l’avantage dès le début de la rencontre.

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Mohanad Lasheen face à Saman Ghoddos

Véritable poumon et moteur du milieu égyptien lors de la deuxième journée, Mohanad Lasheen a pour mission de dicter le rythme de la possession et de débloquer les lignes adverses. Face à la Nouvelle-Zélande, il a brillé au cœur du jeu, se projetant vers l’avant pour apporter une énergie cruciale et mener la transition offensive. Face à l’Iran, son objectif principal sera de trouver des espaces entre les lignes, d’alimenter les déboulés explosifs de ses coéquipiers sur les ailes et de distribuer le ballon avec une grande vitesse verticale. Si Lasheen – qui doit faire preuve de prudence après avoir reçu un carton jaune – dispose du temps et de l’espace nécessaires pour se retourner et faire face à la défense adverse, sa vision de jeu déstabilisera facilement le bloc défensif iranien.

Pour contrer cette fluidité, l’Iran alignera Saman Ghoddos, son milieu de terrain vedette. Présent dans l’entrejeu dès la deuxième journée, il s’est employé à protéger tactiquement son équipe face à la Belgique. Son travail défensif sans ballon et sa discipline en transition seront scrutés au Seattle Stadium. Ghoddos devra gérer son placement de manière agressive aux côtés de son partenaire central Saeid Ezatolahi pour réduire l’espace au centre, mettre la pression sur les points de départ de la construction de jeu de Lasheen et protéger sa défense à quatre afin d’empêcher les Africains de dominer complètement le tiers central et de coincer l’Iran dans une coquille défensive insoutenable.

Quels scénarios pour le groupe G ?

Après la deuxième journée, le groupe G reste indécis et extrêmement disputé. L’Égypte occupe la première place avec quatre points et une différence de buts de +2, se positionnant idéalement pour les huitièmes de finale après sa victoire 3-1 face à la Nouvelle-Zélande.

L’Iran pointe à la deuxième place avec deux unités et une différence de buts nulle (0), à égalité avec la Belgique (deux points, 0) après avoir arraché un 0-0 combatif face aux Red Devils. La Nouvelle-Zélande ferme la marche avec un seul point. Le match de la 3^e journée, qui se tiendra au Seattle Stadium, revêt une importance mathématique cruciale pour les deux sélections, qui lutteront pour une qualification directe ou pour rester en lice pour les places de meilleur troisième avant l’ultime levée.

Si l’Égypte s’impose

Une victoire de l’équipe d’Hassan propulserait les Pharaons à sept points, synonyme d’une qualification directe pour les 16es de finale en tant que leaders de leur groupe. Dans le même temps, l’Iran resterait bloqué à deux unités. Selon l’issue du match Belgique-Nouvelle-Zélande joué en parallèle, une défaite iranienne pourrait les faire reculer à la troisième voire la quatrième place, les privant ainsi de toute chance de repêchage ou les éliminant purement et simplement de la compétition.

Si l’Iran l’emporte

En cas de succès, les protégés de Ghalenoei concluraient en beauté leur phase de groupes et totaliseraient cinq points, ce qui leur ouvrirait les portes des seizièmes de finale, que ce soit comme leaders ou dauphins, selon la différence de buts de la Belgique dans l’autre rencontre. Dans ce cas, l’Égypte resterait bloquée à quatre points et devrait alors croiser les doigts pour le résultat de l’autre rencontre ou espérer figurer parmi les meilleurs troisièmes.

Un match nul

Un partage des points à Washington laisserait l’Égypte à cinq points, synonyme de qualification pour les phases à élimination directe en tant que leader de la poule, sauf si la Belgique inversait une différence de buts défavorable. En cas de match nul, l’Iran resterait deuxième si la Belgique partageait également les points ou si la Nouvelle-Zélande parvenait à prendre des points aux Diables Rouges sans encaisser trop largement. Un partage éviterait l’élimination immédiate, mais une troisième place à trois points, avec une différence de buts à 0, contraindrait la sélection iranienne à guetter les résultats des autres poules : un total si modeste rendrait la qualification très aléatoire par rapport au lot plus sûr des équipes à quatre unités.

Actualités des équipes et compositions

Le sélectionneur égyptien Hossam Hassan n’a pas encore dévoilé sa composition probable, et aucun cas de blessure ou de suspension n’est signalé chez les Pharaons. Des mises à jour seront communiquées à l’approche du coup d’envoi dès que les informations officielles seront disponibles.

Même situation pour le sélectionneur iranien Amir Ghalenoei, qui n’a pas encore révélé son onze de départ ; aucune blessure ni suspension n’est signalée chez les Melli. De nouvelles informations sont attendues à l’approche du coup d’envoi.

Blessures et joueurs suspendus Blessures et suspensions 4 H. Abdelmaguid Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles

Forme

L'Égypte totalise deux victoires, deux nuls et une défaite lors de ses cinq dernières sorties. Son dernier résultat en date est une victoire 3-1 contre la Nouvelle-Zélande le 22 juin, qui a offert aux Pharaons leur tout premier succès en Coupe du monde. Auparavant, ils avaient partagé les points avec la Belgique (1-1) lors de leur entrée en lice dans la compétition et s'étaient inclinés 2-1 face au Brésil en match amical en juin. Au cours de cette série, les Pharaons ont également battu la Russie 1-0 et partagé les points avec l’Espagne (0-0).

L’Iran a, lui, enchaîné deux succès et trois nuls au cours de ses cinq dernières sorties, restant invaincu sur cette période. Son dernier résultat est un 0-0 face à la Belgique le 21 juin, précédé d’un 2-2 contre la Nouvelle-Zélande le 16 juin, lors de son entrée en lice dans la Coupe du monde. Auparavant, les protégés de Ghalenoei avaient battu le Mali 2-0, la Gambie 3-1 et le Costa Rica 5-0. Ils ont marqué sept buts et en ont concédé trois sur l’ensemble de ces cinq matchs, même s’ils restent muets depuis leurs deux sorties en Coupe du monde.

Confrontations directes

Aucune donnée sur les confrontations directes n’est disponible pour les cinq dernières rencontres entre l’Égypte et l’Iran. Les statistiques officielles de cette confrontation seront mises à jour dès que des informations seront disponibles.

Classement



