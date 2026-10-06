António Simões, légende du Benfica et de la sélection portugaise, a adressé des critiques sans détour à Cristiano Ronaldo, capitaine du « Brésil de l'Europe », sur fond de la récente crise avec le sélectionneur Jorge Jesus.

Simões, médaillé de bronze avec le Portugal lors de la Coupe du monde 1966, s'est exprimé sur cette crise après avoir pris connaissance du communiqué publié par le capitaine de la sélection portugaise, dans lequel celui-ci a expliqué en détail les circonstances du différend et les événements ayant précédé son départ du rassemblement de la sélection.

Simões a déclaré, dans des propos relayés par le journal portugais « A Bola » : « Mieux vaut trouver un moyen de faire la paix plutôt que de continuer la guerre. Cela n'a aucun sens. Si les conditions permettent le retour de Cristiano, qu'il soit le bienvenu, mais de la part de tous, et non de quelques personnes qui se cachent. »

Il a ajouté : « Nous n'avons pas à donner raison à Cristiano Ronaldo, et je pense qu'il n'a pas raison en ce moment, mais s'il reconnaît avoir commis une erreur, nous ne devrions pas le juger. Donnons-lui une chance, surtout pour qu'il ait des adieux dignes de son rang et de son prestige. »

Simões a appelé toutes les parties à faire preuve de bon sens : « Ce qu'il faut, c'est du bon sens et de la tolérance. Nous avons des conflits avec tout le monde. Si Cristiano le souhaite, offrez-lui cette chance. Je ne défends ici ni Cristiano, ni Jesus, ni personne d'autre, je défends le bon sens. Qu'ils se rencontrent, qu'ils parlent et qu'ils trouvent une solution. Comme ce serait beau si cela se produisait. C'est mon plus grand espoir. »

« Parfois, on a le sentiment qu'il ne pense qu'à lui-même »

Simões en est venu à évoquer la personnalité de Ronaldo : « Parfois, on a le sentiment qu'il ne pense qu'à lui-même. J'ai vécu cette expérience lors de la Coupe du monde en Afrique du Sud, et j'ai eu l'occasion de parler avec lui. Déjà à l'époque, j'avais perçu un petit signe indiquant que les choses ne devraient pas être ainsi. »

Il a ajouté : « Ce joueur a toute cette carrière derrière lui, il a mûri et est devenu un homme, et il doit trouver un moyen de penser au-delà de l'égoïsme. Il ne s'agit pas seulement de marquer des buts, il s'agit aussi du jeu. Ces éléments doivent faire partie de lui. »

Il a poursuivi : « S'il comprend cela, nous aurons une magnifique fête d'adieu pour lui. Veut-il jouer ? On verra, cela revient au sélectionneur, c'est lui qui décide s'il en est capable ou non. »

Interrogé sur le point de savoir si Ronaldo, âgé de 41 ans, représente toujours un véritable apport pour la sélection portugaise, Simões a répondu : « J'ai des doutes à ce sujet. Cela demande bien plus que d'être simplement utile, et il faut faire attention à ce que l'on dit. À 41 ans, il faut être conscient que l'on peut être utile à un moment précis d'un match, et que sa présence peut avoir un impact en raison du grand prestige qu'incarne son nom, et ce sont des choses que le sélectionneur doit savoir gérer. »

Il a ajouté : « S'il veut jouer, ce n'est pas un crime, mais il doit comprendre que vouloir jouer ne signifie pas disputer l'intégralité du match. »

Simões refuse de parler d'une sanction contre Ronaldo

Au sujet de l'éventuelle sanction contre Ronaldo après son départ du rassemblement de la sélection, Simões a déclaré : « Cela dépend des critères appliqués. Il faut examiner ce qui s'est passé, et il existe plusieurs formes de sanction. Qu'ils se parlent d'abord, et si chacun doit présenter ses excuses à l'autre, qu'ils le fassent. »

Il a poursuivi : « Quel merveilleux message citoyen ils pourraient offrir au Portugal. Il y a de l'extrémisme d'un côté comme de l'autre. Veulent-ils se retrouver à mi-chemin ? Si cela ne vient que d'un seul côté, ce n'est pas possible. »

Simões a rejeté l'idée que l'absence de Ronaldo ait affecté ses coéquipiers en sélection : « Quand je regarde le match, il ne me semble pas qu'il y ait eu le moindre impact sur l'équipe, rien, zéro. L'équipe a bien joué et a gagné. »

Il a précisé : « Cela ne veut pas dire que Ronaldo doit être écarté de la sélection, mais il peut être utile sans être titulaire, et il n'est pas nécessaire qu'il joue 90 minutes. »

Il a ajouté avec ironie : « Ronaldo était le joueur qui a disputé le plus grand nombre de minutes sous Roberto Martínez, et cela ne semble pas logique. Après avoir inscrit son 1000e but, Cristiano Ronaldo continuera à jouer en sélection jusqu'à l'âge de 49 ans. »

Le commentaire de Simões s'inscrit dans le cadre de ses propos sur la Coupe du monde prévue en Arabie saoudite, avant qu'il ne compare Ronaldo à deux légendes telles qu'Eusébio et Maradona.

« Pourquoi devrait-il bénéficier d'un traitement spécial ? »

À propos de la décision de Jorge Jesus de faire commencer l'échauffement à Ronaldo puis de ne pas le faire entrer, Simões a déclaré : « Je ne vais pas entrer dans ce débat, car Jesus a toute latitude pour faire échauffer Ronaldo pendant une minute ou 30 minutes, c'est lui le sélectionneur. »

Il a ajouté : « Pourquoi devrait-il bénéficier d'un traitement spécial ? Il a un statut différent, mais n'est-il pas un joueur de l'équipe ? Arrêtez avec ces histoires, et ne les alimentez pas. »

Il a poursuivi : « Ce qu'il a voulu faire, il était libre de le faire, et c'est le problème de celui qui l'a fait. Nous arrivons tous à la fin. »

Simões a évoqué ses souvenirs avec plusieurs légendes du football : « J'ai joué aux côtés du roi nommé Eusébio, j'ai côtoyé l'époque de Pelé et de Maradona, et je n'ai jamais vu de ma vie une chose pareille se produire autour d'un roi. »

Il a conclu ses propos en s'interrogeant : « Un homme de 41 ans qui joue au football... Ne vaudrait-il pas mieux qu'il arrête ? »