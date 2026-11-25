Comment regarder Egnatia - Lincoln Red Imps FC avec un VPN

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. Sélectionnez un fournisseur de VPN de confiance et téléchargez son application sur votre appareil (ordinateur, téléphone ou tablette). Choisissez l’emplacement du serveur. Sélectionnez un serveur VPN situé dans le pays où le match est officiellement diffusé.

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. Activez le VPN et connectez-vous au serveur choisi pour modifier votre emplacement numérique (adresse IP). Rendez-vous sur le service du diffuseur officiel. Consultez son site web ou ouvrez son application de streaming.

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Présentation du match

Ligue Conférence - Journée 4 26 nov. 2026 - 12:45 Stadiumi Egnatia Rrogogzhine

Egnatia reçoit Lincoln Red Imps au Stadiumi Egnatia, à Rrogozhine, en Ligue Conférence.

Cette rencontre oppose deux équipes de la seconde moitié du classement de la phase de ligue. Egnatia occupe la 26e place, tandis que le champion de Gibraltar est 22e.

Egnatia, entraîné par Nevil Dede, reste sur un revers. Le club s’est incliné 1-0 face à Skenderbeu en Kategoria Superiore le 20 novembre, après une défaite européenne 2-0 contre l’Universitatea Craiova.

Les locaux ont toutefois récemment montré leur potentiel offensif. Ils ont battu Vora 5-1 plus tôt en novembre et remporté trois de leurs cinq derniers matches.

Lincoln Red Imps, entraîné par Juanma Pavon, se déplace avec une bien meilleure dynamique sur la scène nationale. Le club a remporté ses cinq derniers matches, dont le plus récent 3-1 contre Bruno's Magpies en National League.

Les visiteurs peuvent également s’appuyer sur un résultat obtenu en Europe. Ils ont battu Hajduk Split 1-0 en Ligue Conférence le 5 novembre.

Voici tout ce qu’il faut savoir pour suivre la rencontre.

Actualités des équipes et effectifs