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Un incident terrifiant a éclipsé le derby du nord de la Norvège dimanche : une partie des tribunes du stade a cédé, entraînant des supporters dans sa chute. Le match d’Eliteserien entre Tromso et Bodo/Glimt a dû être interrompu tandis que les secours se précipitaient sur place pour prendre en charge les personnes prises dans l’effondrement.

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Le chaos à l’Alfheim Stadion

Le très attendu match d’Eliteserien entre Tromso et Bodo/Glimt a pris une tournure dramatique à la 41e minute, lorsqu’une partie de la tribune réservée aux visiteurs a soudainement cédé. Alors que les supporters chantaient et sautaient, le plancher s’est effondré sous leurs pieds, provoquant des scènes de panique à l’Alfheim Stadion. L’arbitre a immédiatement interrompu la rencontre à 15 h 12, alors que le score était toujours de 0-0. Le personnel médical et la police ont traversé le terrain en urgence pour rejoindre la zone touchée, derrière le but.

Des témoins ont décrit un instant terrifiant, au cours duquel la structure de la tribune a semblé céder d’un seul coup. Une supportrice, Andrine Moen, a raconté cette expérience éprouvante aux médias. « Nous nous sommes levés et avons sauté au rythme d’un chant de supporters, puis le plancher s’est effondré et la rangée devant nous s’est brisée en deux », a-t-elle déclaré à RMC Sport. « Au moins deux personnes sont passées à travers le plancher, mais nous ne savons pas de quelle hauteur elles sont tombées, ni combien de personnes sont tombées au total. »

Blessés et intervention des secours

Immédiatement après l’effondrement, la tribune, qui accueillait environ 600 supporters visiteurs, a été évacuée par précaution. Les responsables de Bodo/Glimt se sont rapidement efforcés de donner des nouvelles de leurs supporters ayant fait le déplacement. « Jusqu’à cinq personnes sont tombées à travers le plancher et l’une d’elles a été transportée à l’hôpital », a déclaré Simen Pedersen, porte-parole de Glimt, au média local VG, selon des propos repris par The Sun. Pedersen aurait confirmé que le supporter transporté à l’hôpital était conscient pendant sa prise en charge.

La police locale a déjà confirmé qu’une enquête officielle serait ouverte pour déterminer comment une défaillance aussi grave avait pu se produire lors d’un événement sportif de première division. La partie du stade concernée par l’incident a été interdite d’accès pour le reste de la journée, ce qui a contraint les supporters visiteurs à changer de place. Après une interruption de près d’une heure, il a été décidé de reprendre le match à 16 h, à partir de la 43e minute. Fait remarquable, l’attaquant de Bodo/Glimt Ola Brynhildsen a donné l’avantage aux visiteurs, 1-0, presque immédiatement après le retour des joueurs sur le terrain.

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Le parcours européen de Bodo/Glimt

Cet incident en championnat survient alors que Bodo/Glimt occupe le devant de la scène. Le club est devenu l’une des histoires les plus marquantes du football européen. Représentant une petite ville de seulement 50 000 habitants, il est passé d’une montée en 2017 à quatre titres de champion de Norvège sur les six derniers, sous la direction de Kjetil Knutsen. Ces succès l’ont conduit jusqu’à la phase de ligue de la Ligue des champions nouvelle formule, où il s’est mesuré à certains des plus grands noms du continent, subissant notamment une courte défaite 4-3 face à Naples.

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Malgré sa domination sur la scène nationale, le champion de Norvège connaît des difficultés cette saison dans la plus prestigieuse compétition européenne, avec une seule victoire en quatre matches. Il occupe actuellement le bas du classement, qui compte 36 équipes, et devra relever un défi de taille pour se qualifier pour les barrages, alors que des rencontres face à Manchester City et à l’Atlético de Madrid l’attendent encore.