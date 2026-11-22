Partager Suivez GOAL sur Google

Le match entre Arsenal et West Ham United en Women's Super League a été marqué par une scène inquiétante : une joueuse de l'équipe londonienne s'est soudainement effondrée sur la pelouse sans le moindre contact, suscitant une vive inquiétude après l'intervention du staff médical et son évacuation sur civière.

Publicité

Selon le quotidien allemand « Bild », l'Allemande Lisa Baum, joueuse d'Arsenal, s'est effondrée à la 28e minute de jeu, alors que la rencontre était arrêtée avant l'exécution d'un six mètres. Les équipes médicales sont rapidement intervenues pour lui prodiguer les premiers soins, dans une scène qui a inquiété les joueuses et le staff technique.

Baum a été soignée sur la pelouse pendant plus de cinq minutes avant d'être évacuée sur civière, sous assistance respiratoire en oxygène. Son état de santé était suivi avec attention après ce malaise soudain, survenu sans aucun contact avec une autre joueuse.

Arsenal s'est empressé de rassurer ses supporters sur l'état de sa joueuse, en publiant un communiqué indiquant que Baum avait souffert de difficultés respiratoires, mais qu'elle était désormais dans un état stable et répondait bien aux soins. Une évolution qui a apaisé les craintes nées de l'incident.

Renée Slegers, l'entraîneuse d'Arsenal, s'est également exprimée sur l'état de la joueuse, confirmant qu'elle avait été victime de difficultés respiratoires sur le terrain et que la stabilisation de son état constituait une nouvelle très rassurante, compte tenu de la gravité de la scène survenue pendant le match.

Publicité Publicité

Âgée de 19 ans, Baum a rejoint Arsenal cet été en provenance du club allemand de Leipzig, dans le cadre d'un transfert estimé à environ 600 000 euros. Elle a disputé 16 matchs avec l'équipe londonienne, inscrivant deux buts, et a honoré sa première sélection avec l'équipe A d'Allemagne cette année.

Prochains matchs EVE WSL Série printemps 14:00 ARS

La rencontre s'est soldée par un match nul et vierge. L'équipe londonienne occupe ainsi la sixième place du classement de la Women's Super League, à 8 points des London City Lionesses, troisièmes, alors que le championnat entre dans la trêve internationale.