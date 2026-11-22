Le match entre Arsenal et West Ham United en Women's Super League a été marqué par une scène inquiétante : une joueuse de l'équipe londonienne s'est soudainement effondrée sur la pelouse sans le moindre contact, suscitant une vive inquiétude après l'intervention du staff médical et son évacuation sur civière.
Selon le quotidien allemand « Bild », l'Allemande Lisa Baum, joueuse d'Arsenal, s'est effondrée à la 28e minute de jeu, alors que la rencontre était arrêtée avant l'exécution d'un six mètres. Les équipes médicales sont rapidement intervenues pour lui prodiguer les premiers soins, dans une scène qui a inquiété les joueuses et le staff technique.
Baum a été soignée sur la pelouse pendant plus de cinq minutes avant d'être évacuée sur civière, sous assistance respiratoire en oxygène. Son état de santé était suivi avec attention après ce malaise soudain, survenu sans aucun contact avec une autre joueuse.
Arsenal s'est empressé de rassurer ses supporters sur l'état de sa joueuse, en publiant un communiqué indiquant que Baum avait souffert de difficultés respiratoires, mais qu'elle était désormais dans un état stable et répondait bien aux soins. Une évolution qui a apaisé les craintes nées de l'incident.
Renée Slegers, l'entraîneuse d'Arsenal, s'est également exprimée sur l'état de la joueuse, confirmant qu'elle avait été victime de difficultés respiratoires sur le terrain et que la stabilisation de son état constituait une nouvelle très rassurante, compte tenu de la gravité de la scène survenue pendant le match.
Âgée de 19 ans, Baum a rejoint Arsenal cet été en provenance du club allemand de Leipzig, dans le cadre d'un transfert estimé à environ 600 000 euros. Elle a disputé 16 matchs avec l'équipe londonienne, inscrivant deux buts, et a honoré sa première sélection avec l'équipe A d'Allemagne cette année.
La rencontre s'est soldée par un match nul et vierge. L'équipe londonienne occupe ainsi la sixième place du classement de la Women's Super League, à 8 points des London City Lionesses, troisièmes, alors que le championnat entre dans la trêve internationale.
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Mon histoire avec le football a commencé dès mon plus jeune âge, alors que j’étais un petit garçon qui ne comprenait pas tout à fait ce qu’il regardait, mais la magie qui émanait des terrains était irrésistible. Je me souviens très bien d’avoir suivi l’équipe d’Égypte lors de la Coupe du monde en Italie en 1990, où mes yeux s’émerveillaient devant ces moments dramatiques et où mon cœur se noyait dans un océan d’excitation sans fin. Ce fut le début, l’étincelle qui a allumé le feu de la passion qui brûle encore aujourd’hui.
Au fil des années, le Real Madrid a conquis mon cœur sans réserve, devenant ma plus grande icône dans le monde du football international. J’ai eu la chance de vivre l’ère des stars brillantes du « Merengue », cette pléiade qui réunissait des légendes telles qu’Iker Casillas dans les cages, Zinedine Zidane et son intelligence envoûtante, Luis Figo et ses talents hors du commun, Roberto Carlos et ses tirs fulgurants, Ronaldo « le Phénomène » et sa vitesse surhumaine, Raúl et son dévouement légendaire, et David Beckham et son élégance royale. Chaque match était une histoire, chaque but une œuvre d’art, peinte par mes souvenirs aux couleurs mêlées de joie et de douleur.
Malgré mes changements de poste dans le monde du journalisme – des rubriques politiques complexes à l’économie instable –, ma passion pour le football ne s’est jamais éteinte. Il battait en silence, attendant l’occasion propice pour refaire surface. Cette occasion s’est présentée en 2016, lorsque j’ai rejoint le site « Koora », où cette passion s’est transformée en travail quotidien. Là-bas, le plaisir s’est mêlé au travail acharné : de longues heures d’analyse, d’écriture et de couverture, mais c’était un véritable plaisir. Grâce à cet effort collectif, « Koora » s’est développé pour devenir aujourd’hui le plus grand site sportif du monde arabe, un phare pour les passionnés de football, de l’océan au golfe.
Dans le coffre-fort de mes souvenirs sportifs, certains moments restent à jamais gravés. Mais s’il fallait n’en choisir qu’un, ce serait sans aucun doute ce but immortel de Zinedine Zidane lors de la finale de la Ligue des champions 2002, face au Bayer Leverkusen. Un seul ballon, un tir fulgurant du pied gauche de « Zizou », qui a décrit une trajectoire magique avant de finir au fond des filets, offrant ainsi au Real Madrid son neuvième titre. Ce fut un moment où le temps s'est figé, un mélange de beauté et de puissance, qui nous rappelle que le football n'est pas seulement un jeu, mais un art qui touche l'âme.