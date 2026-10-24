« Effectif réduit » à Fribourg : le Bayern Munich annonce un nouveau forfait

Alors que Kompany devra encore rester quelques jours à l’hôpital après son malaise de jeudi et sera absent plusieurs semaines pour le club le plus titré d’Allemagne, Joshua Kimmich, Luis Diaz, Jamal Musiala et Min-Jae Kim manqueront également à l’appel dans le Brisgau. Son adjoint Aaron Danks ne dispose que d’un « effectif réduit », qui conserve toutefois beaucoup de qualité.

Danks a confirmé l’absence de Kim lors de la conférence de presse de samedi, en l’absence de Kompany. Le défenseur a subi une « élongation musculaire » mercredi, lors du match de Ligue des champions contre le FC Arsenal, ce qui avait contraint son équipe à le remplacer dès la mi-temps. La charnière centrale devrait donc, selon toute vraisemblance, être composée de Dayot Upamecano et Jonathan Tah.

Kimmich reste quant à lui absent en raison du décès de son père. « Il est encore auprès de sa famille et traverse une période difficile en ce moment. Il aura tout le temps dont il a besoin », a déclaré Danks. Comme face aux Gunners, Aleksandar Pavlovic et Tom Bischof pourraient évoluer dans l’axe.

Diaz, entré en jeu contre Arsenal avant d’être remplacé, souffre d’une déchirure d’un faisceau musculaire. Son absence devrait durer de quatre à six semaines. Jamal Musiala poursuit, lui, sa remise en forme après sa déchirure des fibres musculaires. Un retour d’ici fin octobre reste toutefois possible.

Prochains matchs SCF Bundesliga 12:30 FCB Regarder

Qui sera apte face au BVB ? Le Bayern s’inquiète pour plusieurs joueurs

En attaque, les espoirs reposent donc sur Harry Kane, Michael Olise, Serge Gnabry, Ismael Saibari et Lennart Karl. Le latéral gauche Nathaniel Brown pourrait également dépanner, comme il l’avait fait en début de saison.

Après le match contre Fribourg, le Bayern poursuivra son parcours en Coupe d’Allemagne en milieu de semaine : le 1. FC Magdeburg accueillera le tenant du titre mercredi. Le samedi suivant aura lieu le choc contre le BVB.