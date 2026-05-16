Edson Álvarez attise les spéculations autour de l’Ajax avec une publication surprenante sur Instagram

À la veille de la dernière journée de la VriendenLoterij Eredivisie, Edson Álvarez a adressé un message clair à l’Ajax. Samedi, le milieu de terrain mexicain a publié sur Instagram des images d’un match précédent contre le SC Heerenveen, où il avait lui-même marqué pour les Amstellodamois. Prêté par West Ham United à Fenerbahce, il affiche ainsi son soutien à l’équipe d’Óscar García, tout en alimentant de nouvelles spéculations sur un éventuel retour.

Le nom d’Álvarez revient avec insistance à Amsterdam depuis plusieurs semaines. Présent au Johan Cruijff ArenA lors de la défaite 1-2 contre le FC Utrecht, le milieu de terrain de 28 ans a ranimé l’espoir des supporters, qui rêvent de revoir leur chouchou sous le maillot ajacide.

Selon Voetbal International, Álvarez serait en pole position pour renforcer l’entrejeu ajacide l’été prochain. Le club cherche un nouveau milieu défensif depuis le départ de Jordan Henderson, et le Mexicain conserve une excellente réputation au sein du staff technique.

L’Ajax avait déjà tenté de le rapatrier lors de l’été 2025, puis durant le mercato hivernal de 2026, sans succès. Le dossier reste ouvert, d’autant que l’avenir de West Ham United, actuel club d’ Álvarez, demeure incertain.

À deux journées de la clôture de la Premier League, West Ham flirte avec la relégation : les Hammers occupent une place sous la ligne de coupure et comptent deux points de retard sur Tottenham. Un éventuel retour en Championship pourrait profiter à l’Ajax, qui guette la situation d’Álvarez.

Sous contrat avec les Hammers jusqu’en 2028, le milieu de terrain a été prêté cette saison à Fenerbaçhe, mais un départ dès cet été n’est pas exclu. L’Ajax suit donc de près la situation du Mexicain.

Le mercato s’annonce d’ores et déjà mouvementé à Amsterdam, et pas uniquement du côté des arrivées. Plusieurs éléments de l’effectif actuel pourraient partir : Branco van den Boomen et Sivert Mannsverk ont l’autorisation de quitter le club, tandis que Kian Fitz-Jim, d’après les dernières informations, ne figurerait plus dans les plans de la direction.