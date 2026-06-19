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Crystal Palace v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

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Éditorial sur la Premier League : un match à la portée d’Arsenal… mais un véritable test pour Manchester City et Liverpool

Premier League
Arsenal vs Coventry
Arsenal
Coventry
Newcastle vs Liverpool
Newcastle
Liverpool
Manchester City vs Bournemouth
Manchester City
Bournemouth
Hull vs Manchester United
Hull
Manchester United
Angleterre

Coventry City, fraîchement promu en Premier League, se rendra sur la pelouse d’Arsenal, champion en titre, pour le match d’ouverture du championnat.

Selon le calendrier officiel de la première journée, dévoilé par la BBC, le coup d’envoi de la saison sera donné le vendredi 21 août : il marquera le retour de Coventry City dans l’élite après une absence de 25 ans.

Les Sky Blues défieront ainsi Arsenal, que l’entraîneur Mikel Arteta a mené vers son premier titre de champion d’Angleterre depuis 2004.

Hull City, promu après sa victoire en barrages, accueillera Manchester United le samedi 22 août, tandis qu’Ipswich Town recevra Sunderland le même jour.

Le dimanche 23 août, Manchester City entamera son championnat sans son entraîneur Pep Guardiola, recevant Bournemouth, également emmené par un nouveau technicien, Marco Rose.

Liverpool, désormais dirigé par Andoni Iraola après le départ d’Arne Slot, débutera lui aussi à l’extérieur, sur la pelouse de Newcastle, le même jour.Enfin, Chelsea, désormais entraîné par Xabi Alonso, se rendra à Fulham le lundi 24 août, alors que les Cottagers sont toujours à la recherche d’un nouveau coach après le départ de Marco Silva.

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