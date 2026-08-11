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Emre MorZiggo Sport
Siep Engelen

Traduit par

Edin Dzeko va directement voir Emre Mor après NEC - Olympiakos et lui adresse un message spécial

NEC Nimégue vs Olympiakos Pirée
NEC Nimégue
Olympiakos Pirée
Champions League Qualification
E. Mor
E. Dzeko

Emre Mor est sans aucun doute le joueur dont on a le plus parlé après NEC - Olympiakos (2-1). Non seulement il a inscrit le but de la victoire en prolongation, mais il n’a pas non plus pu entrer en jeu pendant de longues minutes en première période, car il n’arrivait pas à retirer son piercing de l’oreille. 

« Maintenant, on peut en rire, mais je n’arrivais pas à l’enlever. Finalement, je l’ai simplement arraché d’un coup, et mon oreille a un peu saigné », raconte Mor au micro de Ziggo Sport. « Je ne l’ai même pas parce que je trouve ça beau, mais il paraît que ça aide à dormir. Voilà pourquoi. Normalement, du sparadrap par-dessus suffit, mais pas cette fois. » 

Mor sort d’une période compliquée et se réjouit donc de pouvoir apporter sa contribution immédiatement au NEC. Il n’a toutefois pas réussi à tenir tout le match, car il travaille encore dur pour retrouver sa pleine forme. De plus, le jeu intense que Dick Schreuder veut mettre en place sollicite énormément le corps. 

« C’est un processus », explique Mor. « L’entraîneur nous demande énormément, surtout sur les ailes. C’était le maximum que je pouvais donner. Je ne pouvais vraiment plus défendre, j’avais des crampes aux deux mollets. Il valait mieux faire entrer des jambes fraîches avant que je ne coûte un but à l’équipe. » 

Noa Vahle interroge ensuite Mor sur le lien particulier qu’il entretient avec Edin Dzeko, lui aussi présent à De Goffert. « Un très bon gars », sourit Mor en voyant les images de son accolade avec Dzeko, qui avait un message spécial pour lui. 

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« Enfin, maintenant tu commences à marquer », révèle Mor au sujet des mots de Dzeko. « Je dois continuer comme ça, parce qu’au cours de ma carrière, ça n’a pas vraiment été mon point fort. J’espère que c’est un nouveau départ, avec plus de buts et de passes décisives. Car j’en avais aussi une, mais elle a été refusée. » 

Mor a-t-il aussi demandé à Dzeko, attaquant de Schalke 04, de venir au NEC ? « Non, peut-être Dusan, lui », répond-il. « Mais il habite juste à côté d’ici (Gelsenkirchen, ndlr) et je pense qu’il est venu pour voir du bon football. »

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