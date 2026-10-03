Edin Dzeko a disputé vendredi son dernier match international avec la Bosnie-Herzégovine. L’attaquant de quarante ans a été accompagné vers la touche à Zenica contre la Suède (1-1), après un peu plus d’une heure de jeu, sous une ovation assourdissante et à travers une haie d’honneur. Il y a également eu, entre autres, un spectacle spécial de drones et il a été honoré dans tout le pays pour son importance sur le terrain, mais surtout en dehors.

Dzeko a fait ses débuts en juin 2007 avec la sélection nationale et a finalement disputé pas moins de 152 matches internationaux, un record. Avec ses 73 buts, il trône en outre très loin en tête du classement des meilleurs buteurs de tous les temps. Vedad Ibisevic, qui a pris sa retraite en 2021, suit avec 28 buts.

Au moment de son remplacement, Dzeko a aussi reçu une poignée de main de joueurs suédois, qui lui ont adressé un dernier salut international, avant qu’il ne traverse la haie d’honneur et ne reçoive sur le bord du terrain un baiser appuyé du sélectionneur Sergej Barbarez.

La Bosnie s’est qualifiée en 2014 pour la première fois de son histoire à la Coupe du monde. Lors des qualifications pour ce tournoi, Ibisevic (huit buts) et surtout Dzeko (dix) ont guidé leur pays vers cette phase finale historique. En 2026, la Bosnie s’est de nouveau qualifiée pour la Coupe du monde, où elle a atteint la phase à élimination directe.

Dzeko est considéré par de nombreux Bosniaques comme leur meilleur joueur de tous les temps. Il a bâti ce statut au fil des années à Zeljeznicar, Usti nad Labem, Teplice, VfL Wolfsburg, qu’il a mené au titre avec son partenaire d’attaque Grafite, Manchester City, l’AS Roma, l’Inter, Fenerbahçe, la Fiorentina et maintenant Schalke 04, qu’il a aidé la saison dernière à remonter après des années difficiles au deuxième niveau.

Au-delà de l’aspect sportif, Dzeko est considéré comme le symbole de la renaissance de la Bosnie. Il a grandi dans les années 90 à Sarajevo, déchirée par la guerre, mais malgré un danger de mort permanent, il a survécu et est finalement devenu un héros éternel.

« Les émotions sont partagées, a déclaré Dzeko après la rencontre. Cela a été très émouvant, pas seulement aujourd’hui, mais aussi ces derniers jours depuis que j’ai pris cette décision. Je pars avec un bon sentiment, parce que je sais que j’ai tout donné. »

« Je laisse l’équipe en bon état, avec beaucoup de qualité et des garçons qui aiment la Bosnie-Herzégovine. Même si je quitte le terrain, le lien entre moi et cette équipe nationale et ces garçons existera pour toujours. Je fais partie d’eux et ils font partie de moi », a ajouté Dzeko.



