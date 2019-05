EDF - Mathieu Valbuena : "C’est une histoire inachevée"

Dans des propos accordés à l'émission Téléfoot, Mathieu Valbuena s'est confié sur ses regrets quant à la fin de son aventure en Equipe de France.

Huit saisons à l' , deux du côté de l'Olympique Lyonnais, et surtout 52 sélections en Equipe de . C'est un constat, Mathieu Valbuena a été l'un des joueurs marquants du football français lors des dix dernières années. Quelque peu disparu des radars, plus appelé chez les Bleus et évoluant aujourd'hui au sein du club turc de Fenerbahçe, le natif de Bruges s'est confié en longueur pour l'émission Téléfoot ce dimanche matin.

Tout d'abord, l'ancien milieu offensif des Bleus a évoqué sa forme actuelle, lui qui est aujourd'hui âgé de 34 ans. "Le poids des années ne me touche pas, je me sens bien dans mon football. Je me marche à la passion, à l’affect. On verra ce que l’avenir me réservera. Je suis prêt à écouter", a confié Mathieu Valbuena, pas insensible à l'idée d'un potentiel retour à Marseille. "On ne peut pas rester insensible à l'OM. J’ai vécu des choses extraordinaires. Cela a été les 8 années les plus belles. J’y repense souvent", a ainsi ajouté le joueur au petit gabarit, qui s'exposerait toutefois à un accueil peu chaleureux de ses anciens supporters.

"Il restera toujours une cicatrice"

De plus, Mathieu Valbuena a évoqué son parcours chez les Bleus, avec lesquels il a inscrit pas moins de 8 buts en 52 sélections. Eloigné de Clairefontaine sous fond de polémiques extra-sportives liées à l'affaire de la sextape, mettant notamment en cause l'attaquant du Karim Benzema, le principal intéressé a affirmé avoir toujours du mal à digérer son écartement. "C’est quelque chose qui a été dur à avaler. Il restera toujours une cicatrice".

#Téléfoot

Mathieu Valbuena : "Avec l'équipe de France c'est une histoire inachevée". pic.twitter.com/txDfPaspv9 — Téléfoot (@telefoot_TF1) 12 mai 2019​

"Ne pas avoir gagné quelque chose pour mon pays, c’est une histoire inachevée. J’ai contribué à ce renouveau de l’équipe de France. J’ai eu une carrière accomplie. Ce n’est pas que le talent dans le football. Il faut croire en ses capacités. J’ai pu réussir à l’OM. Tout n’est pas rose dans le football", a ensuite terminé Mathieu Valbuena, qui a assisté en spectateur au sacre de plusieurs de ses anciens coéquipiers, cet été, à la Coupe du Monde 2018.