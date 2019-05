EDF - Léo Dubois (OL) suivra la liste de Deschamps avec attention

Très en vue à l'Olympique Lyonnais cette saison, Léo Dubois espère être la surprise de la liste de Didier Deschamps, mardi prochain.

"Ouais, j'y pense. Mais j'y ai tout le temps pensé, ça a toujours été dans un coin de ma tête. Je donne tout pour pouvoir y aller parce que c'était un objectif. Après, ce n'est pas moi qui fait les choix, c'est le sélectionneur qui donnera sa liste. Je pense pouvoir y postuler. Il reste plusieurs matches avant la liste, à moi de continuer mes bonnes prestations pour mettre toutes mes chances de mon côté", avait déclaré Léo Dubois, le 24 février dernier, au sujet des Bleus.

Quelques mois plus tard, le latéral droit de l'Olympique Lyonnais n'a toujours pas eu la chance d'être appelé par Didier Deschamps en Equipe de , mais fait toujours figure de candidat plus que crédible pour intégrer Clairefontaine, alors que le sélectionneur annoncera sa liste mardi prochain en vue des rencontres à disputer face à la (2 juin) en amical, puis la (8 juin) et Andorre (11 juin) en matches de qualification pour le prochain Euro.

La France en ligne de mire... Avant le du côté de l'OL

Interrogé sur le sujet par l'émission Téléfoot ce dimanche matin, l'ancien capitaine du FC a de nouveau affirmé son souhait de réaliser son rêve, celui de défendre les couleurs de la France en sélection. "C’est un rêve de pouvoir jouer en équipe de France. Je suis dans un club qui m’apporte une certaine progression. Je suivrai la liste mardi. Il faut travailler et ça paiera un jour", a en effet confié Léo Dubois, très à l'aise cette saison sous les ordres de Bruno Génésio.

Bruno Génésio justement, s'apprête à être remplacé par Sylvinho au poste d'entraîneur du côté de l'OL. Pas de quoi inquiéter le défenseur, qui a déjà à coeur de bien accueillir son nouvel entraîneur mais aussi son nouveau directeur sportif en la personne du Brésilien Juninho. "On va découvrir. Après, Juninho connaît bien la maison. Il est venu avec une personne en qui, il a confiance. À nous de bien l'accueillir pour faire en sorte que la transition se fasse le plus vite possible."