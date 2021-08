EDF - Giroud oublié, Lizarazu prend position contre Deschamps

L'ancien international français n'est pas d'accord avec la décision du sélectionneur de ne pas faire appel à Olivier Giroud et ne s'en est pas caché.

Il est le grand absent de la liste de Didier Deschamps. Attaquant des Bleus depuis 2011, Olivier Giroud et ses 41 buts en 110 sélections n'a pas été retenu par le sélectionneur tricolore pour le prochain rassemblement. Le Champion du Monde 2018 fait potentiellement les frais de sa sortie médiatique maladroite peu avant l'Euro 2020.

Depuis l'absence de son nom dans la liste, nombreux sont les observateurs à critiquer le choix du sélectionneur. Et pour cause, transféré à l'AC Milan cet été, Olivier Giroud devrait bénéficier d'un temps de jeu plus conséquent qu'à Chelsea durant cette saison 2021-22. Et il n'a visiblement rien perdu de ses talents de buteur...

En effet, le Français a parfaitement réussi son premier match officiel sous ses nouvelles couleurs. Dimanche, il s'est même offert une prestation de haute volée, couronnée d'un doublé contre Cagliari (4-1) en Serie A. Des débuts réussis qui alimentent encore plus les doutes qui entourent la décision déjà discutée de Didier Deschamps.

"Pas nécessaire de le viser lui individuellement"

Preuve en est, même Bixente Lizarazu, proche du sélectionneur, est monté au créneau. Dans l'émission Téléfoot, sur TF1, l'ancien international français a estimé que l'attaquant avait le droit d'exprimer sa frustration publiquement. "Ça m’a marqué. J’ai l’impression que Deschamps reproche un peu à Giroud sa phrase sur le fait qu’il n’était pas servi pendant les matchs amicaux. Il y avait eu un problème avec Mbappé. Je l’ai trouvé dur par rapport à ça", a ainsi reproché le vainqueur du Mondial 1998.

"Giroud a le droit de s’exprimer, il y a toujours des discussions entre joueurs. Je trouve que ce n’est pas un argument. Après tout ce qu’il a fait jusqu’à présent, ce n’était pas nécessaire de le viser lui individuellement", a ensuite ajouté le Basque. De son côté, Didier Deschamps a évoqué une décision uniquement sportive.