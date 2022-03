C'est un constat qui peut frustrer ses fans et ceux de Manchester United : Paul Pogba est un joueur différent quand il arbore le maillot de l'Equipe de France. Leader incontesté des Bleus, avec lesquels il a remporté le Mondial 2018 en Russie, Paul Pogba est un joueur qui brille par sa régularité et son investissement constant. Chez les Red Devils, c'est une autre histoire...

À Manchester United, ai-je vraiment un rôle ?

Interrogé sur le sujet par Le Figaro, l'ancien milieu de terrain de la Juventus Turin a répondu avec son habituelle franchise. "C'est simple, avec la France, je joue et je joue à mon poste - je connais mon rôle et je sens la confiance de l'entraîneur et des joueurs. Il est normal de ressentir une différence à Manchester United, car il est difficile d'être constant lorsque vous avez souvent un changement de poste, ou de système d'équipe, ou de partenaires", a simplement expliqué Paul Pogba, qui s'entend parfaitement avec Didier Deschamps.

"Je m'entends très bien avec, il m'a donné un rôle que je connais, mais à Manchester United, ai-je vraiment un rôle ? Je pose la question mais je n'ai pas de réponse", s'est ensuite interrogé le Français, qui devrait quitter le club anglais cet été, au terme de son contrat. Lucide, le natif de Lagny-sur-Marne sait que son rendement n'est pas le meilleur du côté de Manchester. "Il faut être honnête, les cinq dernières saisons ne m'ont pas satisfait - vraiment pas du tout. Cette année, c'est mort, nous ne gagnerons rien. Que ce soit avec Manchester United ou dans un autre club, je veux gagner des trophées", a-t-il déclaré, déçu.

Le PSG ? Pogba ne dit pas non

Lorsqu'on lui a demandé s'il se voyait un jour rejoindre le Paris Saint-Germain, actuel leader de la Ligue 1, où évoluent plusieurs de ses amis en sélection, Paul Pogba a ouvert la porte. "Pourquoi pas ? C'est toujours agréable de jouer avec ses coéquipiers en équipe nationale et en club", a-t-il avoué, lui qui est un enfant de la région francilienne. Le message est passé.