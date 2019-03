EDF - Dimitri Foulquier (Getafe) ne se sent plus très loin des Bleus

Alors que le poste de latéral droit est loin d'être la force de l'Equipe de France, le joueur de Getafe estime avoir ses chances chez les Bleus.

"Ce sont les gens qui doutent de moi, pas moi. Je ne suis pas un tricheur, je veux montrer qu'il ne faut pas douter de moi et que je vais répondre présent (...) "Je suis à la disposition du coach. S'il me met en défense centrale, je vais me donner à fond. S'il me met à droite, pareil. Je vais tout faire pour être dans la liste en mars", déclarait un Benjamin Pavard sûr de lui et déterminé ce dimanche, dans le cadre de l'émission Téléfoot, sur TF1.

Des déclarations qui témoignent de sa volonté de préserver sa place dans le couloir droit de l'Equipe de France, poste qu'il avait occupé avec succès lors de la Coupe du Monde remportée par les Bleus le 15 juillet dernier face à la Croatie (4-2). Néanmoins, force est de constater que le sujet divise.

Si l'équipe aux deux titres mondiaux dispose d'un vivier de talent considérable et que chacun de ses postes sont doublés - voire même triplés - par des joueurs jouant dans les plus grands clubs européens, le couloir droit de la défense, lui, fait office d'exception. Et en France, on se demande comment remédier à ce problème.

Dubois, Lala... Et maintenant Foulquier ?

Ainsi, ces dernières semaines, bon nombre de candidats ne cachent plus leur souhait d'intégrer les rangs de la sélection de Didier Deschamps, tous conscients de la place à prendre. En effet, le Lyonnais Léo Dubois a récemment fait part de sa motivation à l'idée de porter le maillot bleu, de même que le Strasbourgeois Kenny Lala.

Candidats crédibles à une sélection en Equipe de France, ces deux joueurs pourraient bel et bien devoir faire avec la concurrence d'un troisième outsider, en la personne de Dimitri Foulquier, l'ancien du Stade Rennais évoluant désormais à Getafe, en Espagne.

Auteur d’une très bonne saison à Getafe, candidat surprise à la quatrième position en Liga, celui qui avait été sacré Champion du Monde U20 aux côtés de joueurs comme Paul Pogba, Florian Thauvin ou encore Alphonse Areola ne s'en cache pas, comme en témoignent ses propos accordés à Furia Liga.

"Franchement, je ne pense pas que l’Équipe de France soit si loin que ça pour moi. Je ne vais pas dire que j’y pense parce que je suis un mec qui ne se prend pas la tête. Je viens à l’entraînement je travaille. J’ai 25 ans, mon équipe fait une bonne saison, je joue dans un championnat compétitif alors si on m’appelle je serais enchanté d’y aller", a en effet confié le latéral droit réputé pour ses qualités offensives, lui qui évolue régulièrement en tant qu'ailier dans le championnat espagnol. Concurrence.