EDF - Deschamps doit maintenir sa confiance en Giroud, selon Larqué

L'ancien international français estime qu'Olivier Giroud a prouvé qu'il est synonyme de sûreté et qu'il mérite d'avoir la confiance du sélectionneur.

Quatre jours après son opposition face à l’Ukraine, qui s’est achevée sur un match nul décevant (1-1), l’Équipe de France dispute son deuxième match qualificatif pour le Mondial, dimanche soir. Les Bleus se mesurent à Kazakhstan à l’extérieur. Un match qui devrait permettre à Didier Deschamps de faire tourner, notamment en attaque.

En effet, selon ce que rapporte le quotidien L’Equipe, le sélectionneur des Bleus devrait procéder à deux changements au sein de sa ligne d'attaque. Kingsley Coman et Olivier Giroud, titulaires face à l'Ukraine mercredi soir, devraient ainsi être remplacés dans le onze de départ par Ousmane Dembélé et Anthony Martial.

Olivier Giroud, qui n’aura pas su s’illustrer contre les Ukrainiens, paye donc sa mauvaise prestation, lui qui, à 34 ans, est moins prompt à enchaîner. Si l'attaquant de Chelsea est régulièrement critiqué dans l'Hexagone, le Champion du Monde 2018 peut néanmoins compter sur le soutien de Jean-Michel Larqué, ancien international tricolore.

L'article continue ci-dessous

"Il a eu du mérite à subir des assauts répétés de certains"

"L’état de grâce est terminé pour Didier Deschamps même avec ses plus farouches défenseurs. On va évoquer le cas Giroud. Ce garçon a toujours rendu des services bien au-delà de ce qu’on attendait de lui. Je ne vois pas d’autres joueurs plus utiles que lui", a expliqué celui qui est actuellement consultant pour RMC.

"Il a dépassé Platini. Il a dépassé Papin. Il est à la poursuite de Thierry Henry. Il a eu du mérite à subir des assauts répétés de certains. Je ne suis pas un fan de Giroud mais si Deschamps ne veut plus prendre Benzema, il faut s’appuyer sur Giroud", a ensuite demandé Jean-Michel Larqué, volant à la rescousse de l'ancien du MHSC.

Par rapport à la relation qu'entretiennent les deux hommes depuis des années, difficile d'imaginer Didier Deschamps se passer d'Olivier Giroud lors des prochaines échéances importantes. Capable de hausser son niveau de jeu une fois dos au mur, comme il l'a fait à Chelsea, le natif de Chambéry devrait donc être de la partie à l'Euro.