EDF - Bixente Lizarazu : "Mbappé doit se préparer à être davantage verrouillé"

Pour Bixente Lizarazu, l'attaquant des Bleus va devoir faire évoluer son jeu, lui qui est désormais attendu de pied ferme par les défenses adverses.

À seulement 22 ans, Kylian Mbappé est déjà un habitué des podiums et des couvertures. Il faut dire que sa notoriété internationale repose sur une précocité presque inégalée. Le natif de Bondy a déjà remporté une Coupe du Monde avec son pays et conquis cinq titres de champion de France, en plus d'être entré dans l'histoire du Paris Saint-Germain en dépassant la barre des 100 buts marqués pour le club francilien. Bref, l'ascension de Kylian Mbappé est fulgurante. Pour autant, il n'échappe pas à certaines critiques.

Car être une star, c'est aussi être particulièrement attendu. À chaque match, le moindre geste est scruté par les observateurs. Ainsi, quelques matches de moins bonne facture suffisent à se retrouver sous le feu des critiques. Passé à côté face à l'Ukraine (1-1), mercredi soir, avec l'Equipe de France, l'attaquant n'y a donc pas échappé.

"Mbappé doit se préparer à être davantage verrouillé"

Censé porter les Bleus face à des Ukrainiens largement à la portée des hommes de Didier Deschamps, Kylian Mbappé a déçu, parfaitement verrouillé par le plan mis en place par le sélectionneur ukrainien Andrei Shevchenko, lequel a avoué avoir orienté son plan défensif en fonction des qualités du buteur tricolore.

Pour Bixente Lizarazu, Champion du Monde en 1998 avec les Bleus, le jeune prodige français va devoir s'habituer à être confronté à ce genre de dispositif. Il lui conseille donc d'adapter son jeu pour continuer à se montrer performant. "Kylian Mbappé va devoir s'habituer à ce genre de stratégie. Il serait anormal que des joueurs comme lui ne soient pas surveillés comme le lait sur le feu. (...) Mbappé doit se préparer à être davantage verrouillé", a estimé l'ancien défenseur du Bayern, dans les colonnes de L'Equipe.

"On sait qu'il a besoin d'espace pour s'exprimer donc les entraîneurs et les joueurs adverses vont faire en sorte qu'il n'en ait pas beaucoup. Il va devoir trouver d'autres armes sans forcément utiliser sa vitesse. À lui de se renouveler, de s'adapter, d'offrir d'autres alternatives, et à ses coéquipiers de trouver comment en profiter", a-t-il ajouté.