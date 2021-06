EDF - Benzema : "Tout le monde loupe des penalties"

Karim Benzema a tenu à dédramatiser son penalty loupé face au pays de Galles, qui l'a privé d'un but dès son retour avec les Bleus.

Cinq ans et demi plus tard, Karim Benzema a effectué son grand retour sous le maillot de l'équipe de France, mercredi en match de préparation à l'Euro face au pays de Galles. Mais même s'il a beaucoup tenté, dans le sillage d'une prestation aboutie, le buteur du Real Madrid n'a pas réussi à trouver le chemin des filets, ratant notamment le penalty de l'ouverture du score en première période.

"Tout le monde loupe des penalties. Trouve-moi un joueur qui ne va pas en louper un ! C'est rien, c'est un match amical, je vais les travailler de plus en plus, a-t-il dédramatisé dans un entretien avec l'AFP. Ce n'est pas un souci. Ce qui peut en être un, c'est de ne pas avoir d'occasions et de tirer zéro fois au but. Créer des occasions, être dans le tempo, ça c'est ce qu'il faut."

Un retour en sélection forcément particulier pour lui : "Beaucoup d'émotion, de la joie de revenir en équipe de France et de jouer au foot. Les émotions montent crescendo. Je suis content d'arriver sur le terrain, de bien me sentir et de jouer au ballon.

"Il y a eu beaucoup d'émotions, que ce soit la Marseillaise, mettre le maillot de l'équipe de France à nouveau, être sur le terrain avec les copains et prendre du plaisir."

L'article continue ci-dessous

Demi-finaliste de la Ligue des champions, vice-champion d'Espagne, mais surtout jamais aussi fort sur un terrain de foot qu'au cours de ces deux dernières saisons, le n°9 du Real Madrid n'élude pas non plus la question du Ballon d'Or, et avoue y penser.

"Toujours. C'est toujours dans ma tête, reconnaît-il. Après, comment le gagner ? C'est ça qu'il faut se mettre comme question dans la tête. Cela passe par des grandes compétitions, par des gros matches. L'avoir dans un coin de sa tête c'est bien, cela permet de se motiver encore plus sur un terrain."

Cela passera peut-être par une victoire finale dans cet Euro, le 11 juillet prochain à Wembley. Et qui sait, peut-être que ce jour-là, Benzema trouvera le chemin des filets pour guider la France vers la victoire.