Eden Hazard où les blessures les plus chères du football

L'ailier belge détient un record très peu enviable en Europe, comme le dévoilent certaines stats.

Les blessures peuvent ruiner les saisons. Bien sûr, elles font partie du jeu, mais perdre des joueurs est toujours mauvais pour la structuration d'une équipe, surtout s'ils sont des éléments clés au sein de la formation en question.

Cependant, lorsqu'un joueur reste sur la touche plus longtemps que prévu, cela peut entraîner un coût élevé pour n'importe quel club.

Selon une étude réalisée par Betiton Sports, cela s'élève à des millions dans les cinq grandes ligues européennes. La recherche évalue la période d'avril 2020 à mars 2021 et a montré que le Real Madrid était le club le plus touché, dépensant près de 45 millions d'euros pour les salaires des joueurs blessés.

Et il n'est pas surprenant qu'Eden Hazard soit en tête de liste. La saison dernière, il a été blessé pendant 252 jours au total, avec un salaire hebdomadaire de quelque 475 000 euros par semaine - entraînant des pertes de 17 millions d'euros.

Philippe Coutinho a terminé deuxième de la liste avec 233 jours de blessure, ce qui a coûté à Barcelone près de 16 millions d'euros.

En conséquence, Barcelone occupe la troisième place sur la liste des clubs qui ont dépensé le plus pour les joueurs blessés, avec un peu plus de 40 millions d'euros dépensés. Neymar et Paul Pogba ont terminé troisième et quatrième, avec respectivement 95 et 230 jours d'absence.