Écoutez et revivez les commentaires radio du match Pays-Bas - Suède : « C'est tellement mieux qu'à la télé ! »

Samedi soir, l'équipe nationale néerlandaise a réalisé une excellente performance dans le groupe F de la Coupe du monde en battant la Suède sur un score sans appel (5-1). Des millions de supporters étaient rivés à leur écran et ont vu les Oranje remettre les pendules à l’heure après le match nul décevant contre le Japon lors de leur entrée en lice. À la radio aussi, cette rencontre a bénéficié d’une couverture détaillée, appréciée du public.

La NOS avait pourtant essuyé de vives critiques de la part des supporters des Oranje sur les réseaux sociaux depuis le début de la Coupe du monde : plusieurs commentateurs avaient commis des erreurs qui n’étaient pas passées inaperçues. Mais Jeroen Elshoff, en charge du commentaire radio de la rencontre Pays-Bas – Suède sur NPO Radio 1, récolte au contraire de nombreux éloges.

Avec une passion communicative, il a décrit les cinq réalisations néerlandaises. Sous un extrait audio diffusé par NPO Radio 1 sur Instagram, les réactions positives affluent.

« Ce commentaire est bien meilleur qu’à la télévision », écrit un internaute. Un autre ajoute : « Super commentaire, pourquoi ne pas l’avoir à la télévision aussi ? Pour le prochain match, je mettrai la radio et je couperai le son de la télé ! »

Le DJ de 3FM, Barend van Deelen, a également validé sa performance d’un lacunaire mais efficace « Un vrai pro ! ».

Elshoff avait déjà commenté les finales de la Coupe du monde 2018 et 2022 ; cette année, c’est Jeroen Grueter qui assure cette mission en phase finale.

Le dernier match de groupe des Pays-Bas est prévu dans la nuit de jeudi à vendredi. À 01h00, l’équipe du sélectionneur Ronald Koeman affrontera la Tunisie, déjà éliminée avec zéro point en deux rencontres.



