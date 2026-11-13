Comment regarder Écosse contre Macédoine du Nord avec un VPN

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. Choisissez un fournisseur de services VP de confiance et téléchargez l’application sur votre appareil (ordinateur, téléphone ou tablette). Choisissez l’emplacement du serveur. Sélectionnez un serveur VPN dans le pays où le match est officiellement diffusé.

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. Activez le VPN et connectez-vous au serveur choisi pour modifier votre localisation numérique (adresse IP). Rendez-vous sur la plateforme du diffuseur officiel. Accédez au site web ou ouvrez l’application de streaming officielle du diffuseur sportif détenteur des droits.

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Présentation du match

UEFA Nations League B - Journée 5 13 nov. 2026 - 14:45 Hampden Park

L’Écosse reçoit la Macédoine du Nord à Hampden Park, à Glasgow, pour une rencontre du groupe 1 de la Ligue B de la Ligue des nations de l’UEFA qui revêt une réelle importance pour les deux équipes au classement.

L’Écosse aborde ce match à la troisième place du groupe, après une série de résultats difficiles en Ligue des nations. L’équipe de Steve Clarke s’est inclinée 3-0 face à la Suisse, puis 2-1 contre la Slovénie lors de sa dernière sortie. Elle avait toutefois battu la Macédoine du Nord 2-0 au match aller, plus tôt dans la compétition.

Le retour de Scott McTominay apporte un atout important au milieu de terrain écossais. Le joueur de Naples a manqué les quatre premières rencontres de Ligue des nations après avoir subi une intervention chirurgicale corrective au cœur à la suite d’un épisode médical inquiétant lors de la Coupe du monde. Il avait dû subir une cardioversion, une procédure visant à rétablir un rythme cardiaque normal, seulement deux jours avant le premier match de groupe de l’Écosse contre Haïti. Il est désormais pleinement rétabli et disponible.

Luis Binks est le seul absent notable du côté écossais, tandis que Sebastien Pocognoli dispose d’un effectif en grande partie apte à jouer au moment où l’Écosse cherche à prendre de l’élan dans la seconde moitié de la phase de groupes.

La Macédoine du Nord se présente à Hampden après avoir perdu ses cinq derniers matches, toutes compétitions confondues. L’équipe de Goce Sedloski a encaissé de nombreux buts au cours de cette série et n’en a inscrit qu’un seul lors de ses cinq dernières rencontres. Son résultat le plus récent est une défaite 3-0 face à la Suisse.

Aucune blessure ni suspension n’a été signalée chez les visiteurs avant le match, mais leur forme en fait de nets outsiders en Écosse.