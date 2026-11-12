Comment regarder Écosse - Macédoine du Nord avec un VPN

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Présentation du match

UEFA Nations League B - Journée 5 13 nov. 2026 - 14:45 Hampden Park

L’Écosse reçoit la Macédoine du Nord à Hampden Park, à Glasgow, pour un match du groupe 1 de la Ligue B de la Ligue des nations de l’UEFA qui revêt une réelle importance au classement pour les deux équipes.

L’Écosse aborde cette rencontre à la troisième place du groupe, après une série de résultats difficiles en Ligue des nations. L’équipe de Steve Clarke s’est inclinée 3-0 face à la Suisse, puis 2-1 contre la Slovénie lors de sa dernière sortie. Elle avait toutefois battu la Macédoine du Nord 2-0 au match aller, plus tôt dans la campagne.

Le retour de Scott McTominay apporte un atout de poids au milieu de terrain écossais. Le joueur de Naples a manqué les quatre premières rencontres de Ligue des nations après avoir subi une intervention chirurgicale cardiaque corrective à la suite d’un épisode médical inquiétant lors de la Coupe du monde. Il avait dû subir une cardioversion, une procédure visant à rétablir un rythme cardiaque normal, deux jours seulement avant le premier match de groupe de l’Écosse contre Haïti. Il a désormais retrouvé sa pleine forme et est disponible pour la sélection.

Luis Binks est le seul absent notable du côté de l’équipe à domicile, tandis que Sebastien Pocognoli dispose d’un effectif en grande partie apte, alors que l’Écosse cherche à prendre de l’élan dans la seconde moitié de la phase de groupes.

La Macédoine du Nord se présente à Hampden après avoir perdu ses cinq derniers matches, toutes compétitions confondues. L’équipe de Goce Sedloski a encaissé beaucoup de buts durant cette série et n’en a inscrit qu’un seul lors de ses cinq dernières rencontres. Son résultat le plus récent est une défaite 3-0 face à la Suisse.

Aucune blessure ni suspension n’a été signalée chez les visiteurs avant le match, mais leur forme en fait de nets outsiders sur le sol écossais.

Pour tout savoir sur la manière de regarder Écosse - Macédoine du Nord en direct, poursuivez votre lecture ci-dessous.

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