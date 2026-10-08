Éclaircie ou aggravation de la crise ? Le président de la Fédération portugaise précise sa position sur le communiqué incendiaire de Cristiano

Un rapport de presse a révélé la position du président de la Fédération portugaise de football, Pedro Proença, concernant le communiqué de Cristiano Ronaldo, dans lequel ce dernier a dénoncé le fait que le sélectionneur, Jorge Jesus, avait manqué deux fois à sa promesse, ce qui l'a poussé à quitter le camp d'entraînement de l'équipe au Danemark.

Le joueur a présenté ses excuses au peuple portugais et à ses coéquipiers, et le capitaine du Portugal a affirmé que cette attitude « constitue une circonstance aggravante » et que son comportement « doit être évalué et sanctionné ».

Selon le journal « Record », Ronaldo pourrait être sanctionné demain lors de la réunion du conseil disciplinaire – section non professionnelle, où une sanction sera déterminée. Compte tenu de l'aveu du Done, la durée de la suspension pourrait être réduite de moitié, comme le prévoient les règlements. Autrement dit, la suspension maximale de six mois deviendrait trois mois, et la suspension minimale d'un mois deviendrait 15 jours.

Cristiano Ronaldo a exprimé explicitement son souhait de revenir en sélection portugaise. À cet égard, Pedro Proença s'est dit confiant quant à la possibilité d'une réconciliation entre le joueur et le sélectionneur, ce qui permettrait à Ronaldo de réintégrer l'équipe en mars pour participer à la phase finale de la Ligue des nations, une fois le différend résolu.

Jorge Jesus a répondu brièvement au communiqué de Ronaldo en déclarant : « J'irai à la Fédération pour travailler et penser à l'équipe et à la sélection nationale », sans faire d'autres commentaires.

Proença a choisi le silence pour apaiser les tensions et éviter de nouvelles complications, convaincu que la voie diplomatique facilitera la réconciliation.