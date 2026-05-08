Leeroy Echteld sera l’entraîneur principal de l’AZ pour les deux prochaines saisons, comme cela a été annoncé vendredi. Le technicien, fraîchement couronné vainqueur de la Coupe KNVB Eurojackpot, se dit particulièrement reconnaissant envers une personne au sein du club d’Alkmaar.

Dans un entretien accordé au journal De Telegraaf, le technicien a expliqué les raisons qui ont poussé le club à lui offrir un bail de deux ans : « Je pense qu’ils ont pu observer ma manière de travailler sur la durée. Je crois qu’elle leur a plu. Sans oublier la façon dont nous avons remporté la finale de la Coupe. »

Après le triomphe en coupe, le capitaine Jordy Clasie a été clair : Echteld doit rester. « Quand un joueur de son calibre valide votre travail, c’est un vrai gage de confiance. Ça fait du bien, et c’est exactement ce qu’un entraîneur espère entendre », explique le technicien de 57 ans, qui a toujours rêvé de poursuivre l’aventure à Alkmaar. « Nous étions encore en course sur trois tableaux, c’était un véritable tour de montagnes russes. »

Ces dernières semaines, il a échangé avec le directeur général Merijn Zeeman et avec Niels van Duinen, futur directeur technique prévu pour le 1ᵉʳ juin. Il tient aussi à saluer Max Huiberts, dont dix années à la direction technique s’achèvent : « Je suis extrêmement reconnaissant à Max de m’avoir pleinement soutenu durant ses derniers mois chez AZ. »

Echteld souligne que joueurs et staff ont bâti un groupe soudé : « Nous avons bien travaillé et tout le monde mérite de poursuivre sur cette lancée. »

Pour conclure, Echteld rend hommage aux figures majeures qui ont façonné sa carrière de joueur. « C’est grâce à Advocaat si j’ai été formé à Haarlem alors que j’étais encore un gamin de dix-sept ans. Son enthousiasme était contagieux. »

On entend également des éloges à l’égard de Willem van Hanegem. « J’ai beaucoup appris de Willem, mais je ne m’en suis rendu compte que plus tard. Lors de nos discussions, je ne le comprenais pas toujours ; pourtant, l’essence de ses propos m’a finalement sauté aux yeux. Willem pouvait se montrer profondément pertinent, et j’en ai tiré un réel profit par la suite », explique le héros de la Coupe de l’AZ.