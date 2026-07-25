Échec du Hilal pour son recrutement : Al-Ahli se rapproche d'un nouveau joueur saoudien

Le club d'Al-Ahli s'est rapproché de la signature d'un nouveau joueur saoudien lors du mercato estival actuel, après que son rival traditionnel Al-Hilal a échoué à le recruter précédemment.

Le journaliste saoudien Khaled Al-Zahrani a affirmé qu'Al-Ahli était entré en négociations officielles avec le club d'Al-Ettifaq, afin de recruter son latéral droit Radhi Al-Otaibi, durant le mercato estival en cours.

Al-Zahrani a précisé que le contrat d'Al-Otaibi avec Al-Ettifaq expire à la fin de la saison prochaine, ce qui pourrait pousser le « Chevalier d'Al-Dahna » à se montrer plus conciliant dans les négociations concernant son départ, plutôt que de le perdre gratuitement.

Radhi Al-Otaibi est considéré comme l'un des meilleurs joueurs au poste de latéral droit dans le football saoudien, au point qu'Al-Hilal a tenté de le recruter lors du dernier mercato hivernal, pour compenser le départ du Portugais João Cancelo, mais sans y parvenir.

Le joueur de 26 ans a débuté sa carrière avec le club d'Al-Wehda, où il a été promu en équipe première en 2019, avant de rejoindre Ohod la saison suivante, puis Al-Hazm, qui l'a prêté à Al-Qadisiyah, avant de le vendre à Al-Ettifaq à l'été 2023.

Al-Otaibi s'est imposé comme titulaire dans le onze d'Al-Ettifaq au cours des trois dernières saisons, et a atteint le sommet de sa forme la saison passée, lorsqu'il a disputé 25 matches, durant lesquels il a réussi à délivrer 3 passes décisives.

Il convient de rappeler qu'Al-Ahli dispose à la fois d'Ali Majrashi et de Mohammed Abdulrahman au poste de latéral droit, ce qui soulève quelques points d'interrogation quant au rôle que Radhi Al-Otaibi pourrait jouer avec l'équipe la saison prochaine.