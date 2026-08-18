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Al Ittihad vs Al Kholood: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

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Écarté, remplacé prématurément et furieux : Faye a-t-il trouvé sa première victime à Al-Ittihad ?

Al Najma vs Al Ittihad
Al Najma
Al Ittihad
King Cup
J. Simic
J. Wissing
Arabie saoudite
Serbie
Allemagne

L'entraîneur allemand impose ses décisions

Il semble que l'Allemand Jens Wissing, l'entraîneur d'Al-Ittihad, ait trouvé sa première victime au sein de l'équipe, au début de la nouvelle saison 2026-2027, après son troisième match à sa tête.

Al-Ittihad s'est déplacé chez Al-Najma, ce mardi, au stade de la cité sportive du roi Abdallah à Bourayda, en seizièmes de finale de la Coupe du Serviteur des deux Saintes Mosquées.

À la 26e minute, Wissing a surpris tout le monde en décidant de sortir son défenseur serbe Jan-Carlo Simić du terrain, pour faire entrer à sa place le latéral droit Ahmed Al-Jelidan.

Les internautes des réseaux sociaux ont fait circuler une image montrant le défenseur serbe se dirigeant directement vers les vestiaires, signe de sa colère face à ce remplacement précoce.

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ITT

Simić n'a pas vécu ses meilleurs moments depuis l'arrivée de Wissing au stade Al-Inma, où l'entraîneur allemand a cherché à l'utiliser au poste de latéral droit, malgré son aptitude à évoluer essentiellement dans l'axe de la défense.

Et bien qu'il ait débuté comme titulaire le match face à l'Al-Jazira émirati, lors des barrages de la Ligue des champions d'Asie Elite, Wissing l'a remplacé en seconde période, avant de l'écarter de la liste de l'équipe lors du match face à Al-Khaleej, dans la première journée de la Roshn Saudi League.

Le joueur de 21 ans se retrouve dans une situation difficile, d'autant plus qu'il n'a rien montré qui plaide en sa faveur depuis son arrivée à Al-Ittihad lors du dernier mercato hivernal, en provenance de l'Anderlecht belge.

Depuis lors, Simić n'a disputé que 17 matchs avec Al-Ittihad, au cours desquels il n'a réussi à inscrire aucun but, tout en délivrant une seule passe décisive.

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