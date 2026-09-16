Selon un rapport de presse publié ce mardi, le Paris Saint-Germain a mis au point son plan pour qu'un de ses joueurs remporte le Ballon d'Or 2026.

Le Paris Saint-Germain concourt pour le Ballon d'Or avec neuf joueurs, auxquels s'ajoute Ferran Torres, arrivé cet été en provenance du Barça.

La liste des candidats issus des rangs parisiens comprend : Achraf Hakimi, Nuno Mendes, Vitinha, Marquinhos, João Neves, Willian Pacho, Fabián Ruiz, Khvicha Kvaratskhelia, Ousmane Dembélé et Ferran Torres.

Le site « Foot Mercato » indique que le club français estime que le trio composé de Fabián Ruiz, Khvicha Kvaratskhelia et Ousmane Dembélé est le mieux placé parmi ses joueurs.

Chacun d'eux a ses points forts et ses points faibles. Fabián Ruiz est le seul joueur à avoir remporté la Ligue des champions et la Coupe du monde cette saison, mais il souffre d'un manque d'attention comparé aux autres joueurs, en plus de sa blessure durant les trois premiers mois de l'année.

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Quant à Kvaratskhelia, qui a reçu le trophée de meilleur joueur de la Ligue des champions la saison dernière, il a été décisif dans tous les matchs à élimination directe à partir du match retour des barrages. Mais le problème réside dans son absence à la Coupe du monde.

Enfin, Dembélé est celui qui a remporté la précédente édition du trophée et qui est le meilleur buteur de l'équipe. Pour autant, ses performances n'ont pas été impressionnantes sur le plan statistique, et il a été touché par quelques blessures.

Les stars parisiennes affronteront une concurrence féroce de la part de joueurs redoutables, à commencer par Rodri, Lamine Yamal, Kylian Mbappé, Harry Kane et jusqu'à Michael Olise.

Et pour renforcer les chances du Paris Saint-Germain de conserver le Ballon d'Or, le club a pris une décision audacieuse.

Selon le journal « Le Parisien », le club parisien a choisi de limiter ses options à deux candidats seulement, au lieu de trois. Une décision devait être prise, et c'est Fabián Ruiz qui en a fait les frais.

Le milieu de terrain souffre d'un manque de reconnaissance général, bien que ses performances et son riche palmarès fassent de lui un candidat méritant, et il n'est pas non plus un joueur qui repose sur les statistiques, contrairement à ses deux coéquipiers.

D'ici au 26 octobre, date de la cérémonie qui se tiendra à Londres cette année, le Paris Saint-Germain mettra en avant Dembélé et Kvara, qu'il considère comme ses meilleurs espoirs.

En fonction du déroulement de la campagne de soutien, des performances de chaque candidat, et même des sondages d'opinion, les Parisiens pourraient affiner leurs options et privilégier un seul candidat.

Le match de dimanche prochain contre Marseille pourrait même influencer considérablement la décision de la direction.

C'est ainsi que fonctionnent tous les clubs. Le Real Madrid, par exemple, a choisi Mbappé au détriment de Bellingham, le Barça a choisi Yamal au détriment de Rodri, et le Bayern Munich a choisi Kane au détriment d'Olise.

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