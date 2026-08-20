Écarté et sans offre : une star du Real Madrid, un « casse-tête » pour Mourinho

Le Real Madrid fait face à un casse-tête pour compléter son effectif avant le début de la saison, alors que l'un de ses défenseurs ne fait plus partie des plans de l'entraîneur José Mourinho, à un moment où ni le club ni l'agent du joueur, Jorge Mendes, n'ont réussi à trouver une offre convenable permettant son départ.

Malgré la conclusion de six transferts par Mourinho lors de l'actuelle fenêtre estivale, l'entraîneur portugais cherche toujours un défenseur supplémentaire, car il souhaite disposer de cinq options fiables dans l'axe défensif, tandis que Raúl Asencio ne rentre pas dans ses plans pour la nouvelle saison.

Le salaire d'Asencio bloque son départ

Asencio avait réussi à s'imposer au sein de l'équipe première du Real Madrid il y a deux saisons, ce qui avait poussé le club à prolonger rapidement son contrat pour assurer son maintien. Toutefois, le salaire qu'il a obtenu après cette prolongation est devenu aujourd'hui un obstacle à son départ.

Selon ce qu'a révélé le journal « Sport », Asencio perçoit environ 6 millions d'euros par an avant impôts, un salaire qui le place dans une catégorie élevée au sein de l'équipe et qui dépasse celui de joueurs comme Arda Güler et Endrick, tout en se rapprochant des salaires de Brahim Díaz et Álvaro Carreras.

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Asencio a considérablement reculé la saison dernière, après avoir perdu sa place de titulaire au profit de Dean Huijsen, devenant la dernière option parmi les défenseurs de l'équipe, derrière même l'Autrichien David Alaba.

Et alors que le Real Madrid a réussi cet été à se débarrasser du salaire d'Alaba, le club espère répéter la même opération avec Asencio, mais la tâche paraît jusqu'à présent plus compliquée.

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Mourinho lui a signifié son départ

Selon ce qu'a rapporté « As », Mourinho a directement signifié à Asencio qu'il ne rentrait pas dans ses plans pour la saison prochaine, et lui a demandé de chercher un nouveau club.

Mais le problème réside dans l'absence d'offres convenables jusqu'à présent, puisque Mendes s'emploie à trouver une équipe prête à payer le montant du transfert du joueur ou à assumer son salaire élevé, sans que ses tentatives aient abouti à un accord pour le moment.

La défense ne rassure pas Mourinho

L'insistance de Mourinho à ajouter un nouveau défenseur intervient dans un contexte marqué par les problèmes dont a souffert le Real Madrid à ce poste la saison dernière.

Parmi les cinq défenseurs de l'effectif la saison dernière, trois ont souffert de blessures récurrentes, tandis que les deux autres n'ont pas affiché le niveau attendu d'eux, ce qui a poussé le club à n'effectuer qu'un seul changement dans la ligne arrière cet été, à savoir le recrutement d'Ibrahima Konaté en échange du départ d'Alaba.

Le défenseur français est arrivé au Real Madrid après une saison décrite comme l'une des pires de sa carrière, mais il est pressenti pour débuter les premiers matches officiels comme titulaire aux côtés de Huijsen.

Mourinho espère que Huijsen retrouvera le niveau qu'il avait affiché auparavant, tandis que les points d'interrogation demeurent quant à l'état physique d'Antonio Rüdiger et Éder Militão, en raison des blessures récurrentes dont ils ont souffert ces dernières saisons.

Cela dit, Militão, s'il retrouve sa pleine forme physique, conservera sans conteste sa place de titulaire.

Le départ d'Asencio, clé du nouveau transfert

Pour éviter ces inquiétudes, Mourinho souhaite recruter un cinquième défenseur, voire un nouveau milieu de terrain pour renforcer l'entrejeu, mais le Real Madrid se heurte à l'obstacle de la liste des joueurs enregistrés.

En effet, le club ne peut ajouter de nouveaux éléments à son effectif tant qu'il n'a pas d'abord réussi à faire de la place par le départ de certains joueurs.

À Madrid, le club serait heureux de se débarrasser d'Asencio et d'un autre milieu de terrain afin d'avancer vers deux nouveaux transferts, mais l'affaire reste jusqu'à présent bloquée.

Mendes continue de travailler pour trouver une porte de sortie à Asencio, mais l'échec de cette opération maintiendrait en suspens la démarche du Real Madrid pour recruter un nouveau défenseur, et placerait Mourinho face à un casse-tête concernant la composition de son effectif avant le début de la saison.

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