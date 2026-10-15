Après plusieurs jours de polémique et d'inquiétude autour de la sécurité des joueurs en raison de la pelouse synthétique, Trabzonspor a affiché sa volonté de défier les conditions difficiles et dévoilé son arsenal offensif pour le choc face aux Finlandais du KuPS, avec la star égyptienne au premier plan dans une rencontre importante comptant pour la Ligue Europa Conférence.

La composition officielle : Salah en pointe

Le staff technique de Trabzonspor a annoncé il y a quelques instants le onze de départ qui disputera la rencontre face au KuPS, avec la présence de la star égyptienne comme titulaire, malgré tous les avertissements précédents sur les dangers de jouer sur du gazon synthétique.

Voici la composition de Trabzonspor :

Gardien : Onana.

Défense : Mendy - Samet - Pina - Genc.

Milieu : Melih Kabasakal - Bouchouari - Ozan Tufan.

Attaque : Salah - Aral Simsir - Onuachu.









La controverse du gazon synthétique

La rencontre avait suscité une vive polémique ces derniers jours au sujet de la participation de Salah, en raison de sa tenue sur un stade entièrement recouvert de gazon synthétique.

Le gazon synthétique avait déjà privé la sélection égyptienne de la présence de Mohamed Salah face au Soudan du Sud, dans un contexte de risques accrus de blessures musculaires et de fatigue articulaire sur ce type de surfaces.

Malgré les spéculations sur une possible mise au repos et un report de sa participation, l'importance du match dans le parcours de l'équipe en Ligue Europa Conférence a poussé l'entraîneur à miser sur son meilleur atout dès le coup d'envoi, affirmant que l'équipe se rend en Finlande pour revenir avec les trois points, quelles que soient les difficultés.











