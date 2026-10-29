Eberl : Kane est devenu un leader depuis le quadruplé contre Barcelone, et voici les coulisses du transfert d'Olise

Max Eberl, le directeur sportif du Bayern Munich, a dévoilé les coulisses du transfert de Michael Olise, en expliquant les facteurs qui ont poussé le club bavarois à recruter l'ailier français en provenance de Crystal Palace. Il a également évoqué la grande progression de Harry Kane, devenu l'un des leaders de l'équipe et l'un de ses joueurs les plus importants.

Eberl a déclaré, dans des propos accordés au magazine « Zabiner 51 », que le parcours relativement instable d'Olise, qui est passé par plusieurs académies en Angleterre, n'était pas une raison suffisante pour douter de ses capacités, soulignant que surmonter les difficultés peut également contribuer à forger la personnalité du joueur et à le faire progresser.

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Il a ajouté : « Pour connaître un footballeur, il faut avant tout parler avec des gens qui l'ont côtoyé, qu'il s'agisse de coéquipiers ou d'adversaires. Et dans le cas de Michael, nous avions l'avantage qu'Oliver Glasner était alors son entraîneur à Crystal Palace, et que Christoph Freund, notre directeur sportif, connaît bien Glasner. »

Il a poursuivi : « Quand un entraîneur vous dit : bien sûr, prenez-le, prenez-le, vous commencez à vous poser des questions. Mais Glasner a dit : il a encore beaucoup à apprendre, et nous avons besoin de lui. Cela nous a montré à quel point il appréciait Michael. Puis sont venues nos discussions avec le joueur lui-même, car parler football avec lui est un véritable plaisir. »

Eberl a enchaîné : « Honnêtement, nous savions que nous recrutions un ailier gaucher de très haut niveau, qui correspondait au profil du Bayern Munich. Mais qu'il se révèle être un joueur aussi exceptionnel, c'est une autre affaire. Le montant du transfert était attendu en raison de la clause libératoire figurant dans son contrat, et sa progression tient aussi à l'environnement qui l'entoure et à l'équipe avec laquelle il joue. »

Kane le leader

Eberl est ensuite passé à Harry Kane, expliquant comment l'attaquant anglais a progressé au sein du Bayern Munich pour devenir un leader influent.

Il a déclaré : « Dans une équipe qui connaît des difficultés, il devient compliqué, même pour un joueur comme Harry Kane, d'afficher son meilleur niveau. Aujourd'hui, en revanche, tout va bien autour de lui. »

Le dirigeant bavarois est revenu sur une situation de la première saison de l'entraîneur Vincent Kompany, lorsque le Bayern s'était incliné face au Barcelone sur le score de 4-1, en racontant : « Après le match, Vinny a demandé à l'équipe : que pensez-vous de ce qui s'est passé ? C'est alors que Harry s'est levé et a prononcé un discours fort, allant droit au cœur du sujet. »

Il a ajouté : « Depuis, il n'a cessé de guider l'équipe par ses performances, et il ne s'est jamais dérobé devant ses responsabilités. Nous le connaissions comme un attaquant franc de classe mondiale, mais la façon dont il joue aujourd'hui, et le rôle que le système et ses coéquipiers lui permettent d'assumer, est exceptionnelle. C'est le meilleur exemple de ce qu'un joueur peut atteindre lorsque tous les ingrédients adéquats sont réunis. »