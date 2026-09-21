« Earnest Stewart l’a placé tout en haut de sa liste juste après FC Twente - PSV »

Le PSV a vécu un après-midi douloureux dimanche à Enschede. En partie à cause du retour tardif du FC Twente, les Eindhovenois ont subi leur première défaite de la saison en Eredivisie (3-2). L’un des grands hommes du côté des Tukkers a été Daouda Weidmann, estime Leon ten Voorde dans De Ballen Verstand.

Par sa prestation, il a été à l’origine de cette remontée sensationnelle. Le milieu de terrain a d’abord vu Wout Weghorst inscrire l’égalisation, avant de marquer lui-même le but de la victoire après un solo sensationnel.

« C’est très impressionnant de voir comment il garde son équilibre et parvient à marquer ce but. C’était de la grande classe », commence Ten Voorde. Le suiveur du club pense donc qu’Earnest Stewart, directeur technique du PSV, a immédiatement noté le nom de Weidmann.

« Je pense qu’Earnest Stewart, le directeur technique du PSV, est rentré à Eindhoven, a ouvert son ordinateur portable et a placé Weidmann tout en haut de sa liste de souhaits », affirme Ten Voorde.

« Ce garçon a quelque chose », poursuit-il. « Il a un don technique et un dribble qu’on ne voit pas souvent sur les terrains néerlandais. Cela peut paraître pompeux, mais ce garçon a quelque chose de spécial. »

« Cela faisait longtemps qu’on n’avait pas vu à Enschede un joueur aussi à l’aise avec le ballon. Il a une accélération, dicte le rythme et gagne ses duels. S’il garde la tête froide, une très belle carrière l’attend. »

Weidmann a été recruté par Twente l’été dernier pour environ un million d’euros en provenance du RKC Waalwijk. Depuis, il est devenu un titulaire indiscutable dans l’équipe de John van den Brom, avec comme point culminant le but de la victoire contre le PSV dimanche dernier. Le Français de 23 ans est encore sous contrat à Enschede jusqu’à la mi-2030.