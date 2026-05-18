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Dynamo Dresden FankurveGetty Images
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Dynamo Dresde : retrouvez ici toutes les informations pour regarder les matchs de la SGD en direct, à la télévision ou en streaming

Dynamo Dresden
Bundesliga 2

Le club historique du Dynamo Dresde évolue cette saison en 2e Bundesliga. SPOX vous indique où suivre les matchs du SGD en direct à la télévision et en streaming.

Le Dynamo Dresde, l’un des grands clubs traditionnels d’Allemagne, est toujours en lice cette saison en 2^e Bundesliga après son élimination de la Coupe d’Allemagne.

Découvrez ci-dessous les canaux de diffusion des rencontres de la SGD, aussi bien à la télévision qu’en streaming.

Voici, en un coup d’œil, toutes les informations sur la diffusion des rencontres de la SGD à la télévision et en streaming.

Suivre le Dynamo Dresde en 2e Bundesliga en direct à la télévision et en streaming

Cette saison, deux chaînes se partagent la diffusion de la 2. Bundesliga. Tous les matchs, y compris ceux du Dynamo Dresde, sont retransmis en direct et dans leur intégralité à la télévision parSky. Vous pouvez également suivre la rencontre en streaming sur WOW ou via l’application SkyGO.

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Dynamo Dresden v 1. FC Kaiserslautern - Second Bundesliga Playoffs Leg TwoGetty Images

Cette saison, la 2e Bundesliga sera également diffusée en direct sur les chaînes gratuites. RTL ou NITRO retransmettront en intégralité la rencontre phare du samedi soir, tandis que plusieurs autres rencontres seront proposées en simultané. Les matchs des chaînes privées sont par ailleurs disponibles en streaming sur la plateforme payante RTL+.

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Pour Dynamo Dresde, toutes les informations sur la retransmission d’un coup d’œil : qui diffuse les matchs de la SGD en direct à la télévision et en streaming ? Suivi en direct sur SPOX.

SPOX suit pour vous certains matchs de la 2e Bundesliga dans des live-tickers détaillés. Vous trouverez les live-tickers des rencontres sur notre page d'accueil.  

Dynamo Dresde : toutes les infos sur la diffusion en un coup d’œil. Qui diffuse les matchs de la SGD en direct à la télé et en streaming ? Le club en bref :

Fondation12 avril 1953 
Champion de troisième division2
Victoires en Coupe régionale3
Titres de champion de RDA8
Victoires en Coupe de RDA7
Joueur le plus capéHans-Uwe Pilz (322 matchs)
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