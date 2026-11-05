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Bundesliga 2
team-logoDynamo Dresden
Rudolf Harbig Stadion
team-logoGreuther Fuerth
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Dynamo Dresde - Greuther Fürth : sur quelle chaîne et en streaming voir le match en direct aujourd’hui ?

Dynamo Dresden vs Greuther Fuerth
Dynamo Dresden
Greuther Fuerth
Bundesliga 2

En 2. Bundesliga allemande, le Dynamo Dresde affronte Greuther Fürth. Mais qui diffuse la rencontre en direct à la télévision et en streaming aujourd’hui ?

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Dynamo Dresde - Greuther Fürth : heure du coup d’envoi

crest
Bundesliga 2 - Journée 11
Rudolf Harbig Stadion

Le Dynamo Dresde reçoit Greuther Fürth au Rudolf-Harbig-Stadion de Dresde pour un duel de 2. Bundesliga. Les deux équipes jouent des points importants dans la course au classement.

Dresde est sous pression après une série de résultats en dents de scie. Thomas Stamm et ses joueurs se sont inclinés 1-2 face à Hanovre 96 lors de leur dernier match, après avoir repris confiance grâce à une victoire 2-0 contre Schalke 04 en coupe.

Greuther Fürth arrive avec des sentiments mitigés. L’équipe de Heiko Vogel a remporté son dernier match 1-0 contre Holstein Kiel, mais avait auparavant subi une lourde défaite 0-3 face à Osnabrück.

Dresde occupe la 18e place du classement et a besoin de points de toute urgence pour ne pas perdre le contact. Fürth est neuvième et tente de se rapprocher de la première moitié du classement.

La rencontre entre deux clubs historiques aux objectifs différents cette saison promet d’être intense. Voici où suivre le match en direct.

Les sujets de la semaine : que s’est-il passé au Dynamo Dresde et à Greuther Fürth ?

Le Dynamo Dresde affiche un bilan de deux victoires, un match nul et deux défaites sur ses cinq derniers matches officiels. La SGD s’est inclinée 1-2 face à Hanovre 96 en championnat lors de sa dernière sortie. Elle avait auparavant battu Schalke 04 2-0 en DFB-Pokal. Sur ces cinq rencontres, Dresde a inscrit sept buts et en a encaissé sept.

Greuther Fürth compte une victoire, une défaite et trois autres défaites sur ses cinq derniers matches officiels. Son dernier succès est une victoire 1-0 contre Holstein Kiel. Auparavant, Fürth avait subi une lourde défaite 0-3 face à Osnabrück. Sur cette période, l’équipe a marqué quatre buts et en a encaissé neuf.

DOD

DOD - Forme

OSN
N1-1
FCM
V2-0
HSK
D3-0
S04
V2-0
H96
D2-1
But marqué (encaissé)
6/6
Matchs avec plus de 2,5 buts
2/5
Les deux équipes ont marqué
2/5
GFT

GFT - Forme

VFB
D5-0
BSC
D2-1
EBS
V2-0
OSN
D3-0
HSK
V1-0
But marqué (encaissé)
4/10
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
1/5

Dynamo Dresde - Greuther Fürth : compositions

Dynamo Dresden vs Greuther Fuerth Équipes probables

Entraineur

  • T. Stamm

Dynamo Dresde - Greuther Fürth : forme

DOD

DOD - Forme

OSN
N1-1
FCM
V2-0
HSK
D3-0
S04
V2-0
H96
D2-1
But marqué (encaissé)
6/6
Matchs avec plus de 2,5 buts
2/5
Les deux équipes ont marqué
2/5
GFT

GFT - Forme

VFB
D5-0
BSC
D2-1
EBS
V2-0
OSN
D3-0
HSK
V1-0
But marqué (encaissé)
4/10
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
1/5

Dynamo Dresde - Greuther Fürth : bilan des confrontations directes

Face à face

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Greuther Fuerth
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0
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5Buts marqués6
Matchs au-delà des 2.5 buts1/5
Les deux équipes ont marqué2/5

Dynamo Dresde - Greuther Fürth : les classements

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
Hertha BerlinHertha BerlinBSC
10910238+1528
V
V
N
V
V
2
NurembergNurembergFCN
106312413+1121
V
D
N
N
V
3
WolfsbourgWolfsbourgWOB
105412514+1119
V
N
V
N
V
4
KaiserslauternKaiserslauternFCK
1053297+218
D
V
V
N
V
5
MagdeburgMagdeburgFCM
105232113+817
N
V
D
V
N
6
FC HeidenheimFC HeidenheimHDH
104331718-115
D
N
D
N
N
7
Arminia BielefeldArminia BielefeldABI
104241615+114
V
D
V
V
N
8
St.PauliSt.PauliFCP
102621212012
D
N
N
V
N
9
Greuther FuerthGreuther FuerthGFT
103341316-312
V
D
V
D
N
10
OsnabrueckOsnabrueckOSN
103251417-311
D
V
D
N
N
11
BochumBochumBOC
10325811-311
V
N
D
D
D
12
HanovreHanovreH96
103251016-611
V
D
N
D
V
13
Karlsruher SCKarlsruher SCKSC
103251321-811
V
D
V
D
D
14
Energie CottbusEnergie CottbusCOT
102441820-210
D
N
N
D
N
15
Eintracht BraunschweigEintracht BraunschweigEBS
103161618-210
D
V
D
V
D
16
SV DarmstadtSV DarmstadtSVD
10235919-109
N
N
D
V
D
17
Holstein KielHolstein KielHSK
101541012-28
D
V
N
D
N
18
Dynamo DresdenDynamo DresdenDOD
102261220-88
D
D
V
N
D
Promotion
Barrage Promotion
Barrage Relégation
Relégation

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