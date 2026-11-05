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Dynamo Dresde - Greuther Fürth : heure du coup d’envoi

Bundesliga 2 - Journée 11 6 nov. 2026 - 12:30 Rudolf Harbig Stadion

Le Dynamo Dresde reçoit Greuther Fürth au Rudolf-Harbig-Stadion de Dresde pour un duel de 2. Bundesliga. Les deux équipes jouent des points importants dans la course au classement.

Dresde est sous pression après une série de résultats en dents de scie. Thomas Stamm et ses joueurs se sont inclinés 1-2 face à Hanovre 96 lors de leur dernier match, après avoir repris confiance grâce à une victoire 2-0 contre Schalke 04 en coupe.

Greuther Fürth arrive avec des sentiments mitigés. L’équipe de Heiko Vogel a remporté son dernier match 1-0 contre Holstein Kiel, mais avait auparavant subi une lourde défaite 0-3 face à Osnabrück.

Dresde occupe la 18e place du classement et a besoin de points de toute urgence pour ne pas perdre le contact. Fürth est neuvième et tente de se rapprocher de la première moitié du classement.

La rencontre entre deux clubs historiques aux objectifs différents cette saison promet d’être intense. Voici où suivre le match en direct.

Les sujets de la semaine : que s’est-il passé au Dynamo Dresde et à Greuther Fürth ?

Le Dynamo Dresde affiche un bilan de deux victoires, un match nul et deux défaites sur ses cinq derniers matches officiels. La SGD s’est inclinée 1-2 face à Hanovre 96 en championnat lors de sa dernière sortie. Elle avait auparavant battu Schalke 04 2-0 en DFB-Pokal. Sur ces cinq rencontres, Dresde a inscrit sept buts et en a encaissé sept.

Greuther Fürth compte une victoire, une défaite et trois autres défaites sur ses cinq derniers matches officiels. Son dernier succès est une victoire 1-0 contre Holstein Kiel. Auparavant, Fürth avait subi une lourde défaite 0-3 face à Osnabrück. Sur cette période, l’équipe a marqué quatre buts et en a encaissé neuf.

Dynamo Dresde - Greuther Fürth : compositions

Dynamo Dresde - Greuther Fürth : forme

Dynamo Dresde - Greuther Fürth : bilan des confrontations directes

Dynamo Dresde - Greuther Fürth : les classements