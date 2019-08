Dybala parti pour rester ? Le directeur sportif de la Juve s'exprime

Paulo Dybala n'est pas près de quitter la Juventus, selon le directeur sportif du club, Fabio Paratici.

Dybala était lié à et avant la fermeture de la fenêtre des transferts en la semaine dernière. Il s’est finalement présenté à l’entraînement à Turin, l’attaquant marquant à deux reprises lors du traditionnel match amical face la Primavera disputé ce mercredi.

Un transfert à l'Inter a également été évoqué dans la presse italienne. Un accord qui pourrait en principe permettre à Mauro Icardi, qui n'est plus en odeur de sainteté à San Siro, de rejoindre les champions de . Le PSG a été aussi cité parmi les clubs intéressés.

Cependant, Paratici a confié à Sky Sport Italia que le dossier lié à l'avenir de Dybala et de tous les autres joueurs de la Juve n'avait pas beaucoup progressé ces derniers jours.

"Le marché est ouvert et il y a de l'intérêt, mais aucun joueur n'est proche d'une vente", a-t-il déclaré. "[Dybala] est un joueur de la Juve. En fait, c'est un grand joueur de la Juve. Comme je l'ai dit, des discussions et des négociations sont en cours sur le marché des transferts."

Sur Icardi, le dirigeant turinois a ajouté: "Pour le moment, il est un joueur de l'Inter et nous ne parlons pas de lui. Nous avons [Gonzalo] Higuain et [Mario] Mandzukic qui sont d'excellents attaquants. Je ne parlerai pas des autres, mais des nôtres. Nous sommes heureux avec ceux que nous avons. "

Le nouvel entraîneur de la Juve, Maurizio Sarri, a regretté cette semaine que le club ait suivi une politique de transfert qui a conduit à une situation "embarrassante", avec un effectif trop garni, ce qui signifie qu'il pourrait être contraint de laisser certains joueurs hors de la liste pour la phase de groupes .

Paratici admet qu'il est nécessaire de faire le ménage. Luca Pellegrini est sur le point d'obtenir un prêt à , mais il sera difficile de trouver des portes de sorties pour Mattia Perin et Marko Pjaca pendant leur convalescence. "Comme avec toutes les fenêtres de transfert, il y a beaucoup de discussions et peu de transactions, mais nous sommes calmes et confiants", a ajouté Paratici.

"Ce n'est pas qu'il y a trop de joueurs, mais une liste et ni l'entraîneur ni moi ne pouvons rien faire. Nous ne pouvons utiliser que 21 joueurs, et nous avons un seul joueur formé au club. Il reste six joueurs en plus, mais deux d'entre eux, Perin et Pjaca, ne seront probablement pas transférés lors de ce marché et un autre, Luca Pellegrini, ira probablement à Cagliari dans les prochaines heures".