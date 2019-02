Dybala, la BBC, De Zerbi : la conférence d'Allegri avant Sassuolo-Juve

Avant le match face à Sassuolo, dimanche, Massimiliano Allegri s'est présenté en conférence de presse pour parler de l'actualité de la Juventus.

Composition probable: «De Sciglio débutera probablement avec Rugani, Caceres et Alex Sandro en défense. Demain, Bernardeschi et Dybala joueront avec Cristiano et Mandzukic. Khedira pourrait jouer, mais cela dépend de ma décision de jouer avec Bernardeschi. Sami est en bonne condition. Si Dybala joue, un entre Bentancur et Emre Can sera reposé. Szczesny va jouer ”.



Barzagli, Bonucci, Chiellini: «Ils vont retourner à l'entraînement pendant la semaine. Nous aurons à la BBC dans la semaine à venir ».



Caceres: «Martin est un très bon joueur. Il a fait un bon match contre Parme, mais les défenseurs doivent travailler avec le reste de l'équipe pour bien faire. Ensemble, nous avons mal défendu. Nous devons améliorer la phase de défense ».



De Zerbi: «C'est un jeune et bon entraîneur. l'un des entraîneurs les plus prometteurs. Ses équipes occupent bien le terrain et distribuent bien le ballon ".



Douglas Costa: «Comme je le dis toujours: vous devez vous gérer vous-même sur le terrain. Il y a du temps pour les «loisirs», mais vous devez être bon pour le gérer. Nous sommes dans un moment très important de la saison, nous devons donc obtenir la meilleure condition psycho-physique ».



Dybala: «Paulo a une responsabilité importante: porter le numéro 10 et le brassard de capitaine lorsque Chiellini n'est pas disponible. Il est intelligent, il s'est excusé. Affaire classée. Il n'a pas changé sa façon de jouer, ce qui a changé, c'est la façon dont les gens jouent autour de lui. Maintenant nous avons Ronaldo ”.