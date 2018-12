Dybala considère Messi et Ronaldo "très au-dessus de tous les autres"

Paulo Dybala est souvent vu comme l'héritier de Messi. Il estime vouloir être lui-même et a fait l'éloge de la Pulga ainsi que de Ronaldo.

Paulo Dybala est souvent vu comme un potentiel futur Ballon d'Or mais ne parvient pas forcément à confirmer les attentes autour de son cas.

L'international argentin s'est confié sur ses ambitions et les comparaisons avec Lionel Messi dans un entretien accordé à So Foot. Il a assuré ne pas ressentir de pression.

La faim permanente de Ronaldo : "Je crois que la chose la plus impressionnante, qu’il a démontré pendant toutes ces années et pas seulement avec nous, c’est son professionnalisme. Et ce que je remarque toujours, c’est qu’après toutes ces années, il a toujours cette faim unique, cette faim de victoire après tout ce qu’il a obtenu, et cela en fait un type très fort."

Héritier de Messi, une pression ? "Très souvent, cette pression est engendrée par les journalistes ou les gens qui disent qu'untel est le successeur de l’autre. Et cela crée une attente un peu factice. Parfois, cela engendre cette pression. Mais je ne le prends pas comme ça. Moi, j’essaie d’être moi, Dybala. Messi est un joueur qui, avec Cristiano, est très au-dessus de tous les autres. Ils sont d’un autre monde. Donc c’est difficile."

"Je crois que, quand Messi décidera d’arrêter de jouer, ils se rendront compte que Messi était unique comme l’a été Maradona. Mais aussi comme Aimar, Riquelme, Di María ou Higuaín. Tous les joueurs qui sont passés ont fait leur travail et doivent être reconnus pour leurs noms et non pour des comparaisons avec d’autres joueurs qui ne sont plus là."

Ses ambitions : "J’ai toujours dit que mes objectifs personnels étaient importants parmi les objectifs collectifs. Pour moi, continuer de travailler de cette manière en Ligue des champions est important. Et marquer plus de buts en Ligue des champions qu’en Serie A aussi, parce que je crois que cette année, la Ligue des champions est l’objectif prioritaire et si je continue comme cela, le rêve peut être encore plus proche. Et personnellement, c’est super aussi parce que si je marque beaucoup, cela signifie que ma contribution au succès est significative."