Dybala à Ronaldo : "En Argentine, on te déteste"

L'attaquant de la Juventus a indiqué à son coéquipier portugais qu'il ne serait pas le bienvenu dans son pays, en Argentine.

Paulo Dybala a déclaré avoir dit à son coéquipier de la , Cristiano Ronaldo, qu'il n'était pas une figure très populaire en , car la patrie de Lionel Messi "déteste" la star portugaise.

La rivalité sportive entre Messi et Ronaldo a vu les deux cimenter leur statut de deux des meilleurs joueurs de tous les temps. Les affrontements entre Barcelone de Messi et le de Ronaldo ont été parmi les plus attendus et appréciés de l'histoire du football, les deux joueurs ayant augmenté leur rentabilité avec la volonté constante de surpasser l'autre.

L'article continue ci-dessous

Ronaldo a rejoint la Juventus en 2018, mettant fin à la rivalité sur le terrain en , mais le débat se poursuit quant à savoir lequel des deux devrait être considéré comme le meilleur parmi les deux.

Plus d'équipes

Désormais coéquipier de Ronaldo à Turin, l'international argentin Dybala a indiqué à la star portugaise que son pays ne l'aimait pas, même s'il a depuis appris que l'attaquant est une personne digne d'admiration. "Je lui ai dit, 'Cristiano, en Argentine, nous te détestons un peu à cause de ta silhouette, à cause de comment tu es, de ta façon de marcher. La vérité est que tu m'as surpris parce que je t'ai trouvé différent ", a déclaré Dybala dans une interview accordée au site de la Fédération argentine de football.

Dybala est l'une des rares stars à avoir joué aux côtés de Ronaldo et Messi, donnant à l'attaquant un aperçu rare de deux des meilleurs joueurs de l'histoire. Cependant, la star de la Juventus a été critiquée l'année dernière quand il a dit qu'il avait du mal à jouer aux côtés de Messi avec l'Argentine, car ils jouaient dans une position similaire. Dybala dit qu'il a depuis parlé de tactiques avec Messi alors que les deux ont cherché à comprendre comment ils s'emboîtent positionnellement. "Je n'ai jamais eu l'intention de critiquer un coéquipier, je voulais simplement améliorer quelque chose qui se passait. J'en ai parlé avec Leo parce que nous sommes tous les deux très similaires sur le plan tactique", a déclaré Dybala.