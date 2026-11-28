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City Football Group ? BlueCo ? Red Bull ? Le modèle de la multipropriété dans le football n’est plus réservé aux seuls grands groupes internationaux. Estrella Football Group, groupe présent à l’international qui a acquis Pro Patria pour l’ajouter à Cascais et à Carvoeiro United au Portugal, propose une approche différente : un modèle horizontal dans lequel les clubs du groupe sont sur un pied d’égalité et partagent compétences, technologie et talents.

Pour expliquer l’idée que le groupe développe en Italie et le projet derrière le rachat de Pro Patria, David Dwinger, cofondateur et président d’Estrella Football Group, s’est confié en exclusivité à Calciomercato. Jeunes, talent, technologie, infrastructures et surtout ambition : voilà les clés de cet investissement, dans lequel le résultat sportif doit découler d’un projet structuré.

Pouvez-vous nous parler de votre parcours dans le sport et de la naissance d’Estrella Football Group ? Quelle était l’idée initiale du projet et quel type de groupe de football souhaitez-vous construire ?

« J’ai grandi dans une famille de sportifs : beaucoup de membres de ma famille ont été athlètes, certains ont participé aux Jeux olympiques, et mes enfants jouent aussi au football. Personnellement, le talent m’attire beaucoup, sous toutes ses formes. J’aime les personnes talentueuses et j’aime m’entourer d’elles, car je pense qu’elles peuvent créer de la valeur. Par exemple, j’aime travailler avec des personnes comme Cecilia Vagnoni, la meilleure joueuse de hockey au monde, qui travaille aujourd’hui avec nous. »

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Qu’est-ce qui vous a convaincus d’investir dans Pro Patria ? Qu’avez-vous vu dans ce club ?



« Nous avons étudié énormément de clubs et nous continuons à en chercher d’autres. Nous voulons considérablement élargir notre portefeuille. Nous disposons d’un outil fondé sur 50 critères d’évaluation : la situation géographique, les perspectives de croissance, l’histoire et bien d’autres aspects. Pro Patria possède une histoire importante et peut compter sur des personnes comme notre associé Luca Bassi et Walter Sabatini, qui pouvait nous aider à progresser sur le plan sportif.



Nous avons vu un bon potentiel, qui pouvait se concrétiser en quelque chose d’important. Nous nous sommes dit qu’après une saison difficile, c’était le bon moment pour intervenir et investir. »

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Quels rêves nourrissez-vous pour le club et quelles sont vos principales priorités pour son développement ?



« L’objectif, ou plutôt le rêve, est évidemment d’espérer retrouver la Serie A et, qui sait, peut-être d’affronter l’AC Milan et la Juventus (rires, ndlr). Aujourd’hui, la montée en Serie C est une priorité, mais elle ne doit pas être considérée comme une fin en soi : elle doit être le résultat de notre travail.



Mais nous devons évidemment rester réalistes et viables. Nous devons nous assurer que nos clubs ne rencontrent pas de problèmes et agir avec beaucoup d’intelligence. Nous devons construire une marque et faire revenir les supporters au stade. Les séduire est facile, mais nous devons réussir à les garder près de nous même lorsque les choses vont mal. »



Estrella possède aujourd’hui des clubs en Italie et à l’étranger, dont Pro Patria, Cascais et Carvoeiro. Lorsque vous achetez un club, recherchez-vous aussi des possibilités particulières pour les jeunes ?



« Je suis père et je m’intéresse donc beaucoup au football des jeunes. Je crois que c’est la voie la plus viable. Depuis l’année dernière, avec la relégation, beaucoup de joueurs sont partis. Notre ambition est d’intégrer le plus grand nombre possible de jeunes dans l’équipe.



Nous devons établir un lien très étroit entre l’équipe première et le centre de formation. Il faut travailler à réduire l’écart entre les moins de 19 ans et l’équipe première. L’objectif est d’obtenir le taux de passage le plus élevé possible.



Naturellement, nous devons être ambitieux et attirer de jeunes talents. Nous devons être capables de leur proposer un contrat le plus tôt possible, afin d’éviter qu’ils ne trouvent une autre possibilité ailleurs. Notre mission est de trouver le moyen de retenir ces talents ici et de les aider à franchir l’étape suivante. »

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Le modèle de la multipropriété est souvent associé aux grands groupes internationaux et au football de haut niveau, comme City Football Group, BlueCo ou Red Bull. Comment cette approche peut-elle fonctionner dans les divisions inférieures, où les moyens financiers, les infrastructures et la visibilité sont très différents ?

« Honnêtement, nous nous concentrons beaucoup sur ce qui se passe en dehors du terrain, avant même de nous intéresser à ce qui s’y passe. Notre priorité est de gagner en visibilité. Nous cherchons donc à y parvenir non seulement grâce aux résultats sportifs, mais aussi à travers des entretiens comme celui-ci, les réseaux sociaux...



J’ai été impressionné par la visibilité dont bénéficie déjà le football amateur italien.



L’objectif est de nous développer sur les réseaux sociaux, de nous montrer davantage, d’avoir un impact et d’augmenter les recettes commerciales. Nous voulons avoir plus de supporters, attirer des talents et parvenir à rivaliser aussi avec des clubs d’autres pays, comme le Royaume-Uni, l’Autriche et les Pays-Bas. »

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Quel regard portez-vous aujourd’hui sur le football italien ? L’Italie possède une très grande tradition et beaucoup de talent, mais elle doit aussi faire face à plusieurs problèmes structurels. Et quelle est la position du groupe dans le duel Malagò-Galliani ?

« En Italie, certaines choses ont assurément changé par rapport au passé, indépendamment de ce qui se passera à la Fédération. Pour moi, ce ne peut pas être seulement une question de talent individuel : manifestement, quelque chose ne fonctionne plus comme avant et il faut franchir un nouveau cap.



Il faut prendre des risques, mais je crois que la voie à suivre est celle des jeunes. Beaucoup de jeunes choisissent de partir jouer à l’étranger. La question que l’Italie doit se poser est la suivante : pourquoi nos talents décident-ils de partir ? Il y a tant de beaux clubs en Italie, même en Serie B. Je ne crois pas que votre pays manque désormais de talent, bien au contraire, mais je pense que ces talents se perdent en chemin. »

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Pour rester sur le sujet des jeunes, à quel point est-il difficile de former des joueurs dans un environnement amateur ou semi-professionnel ? Et comment rivaliser avec les centres de formation des plus grands clubs ?

« Peut-être pas aujourd’hui, mais rivaliser avec les centres de formation des meilleurs clubs, c’est la voie que nous voulons suivre. Beaucoup de jeunes peuvent progresser ici et peut-être atteindre un niveau élevé. Nous avons besoin d’ambition dans ce domaine.



Je veux que les gens disent : “Mon fils doit aller là-bas, car c’est l’endroit où il aura le plus de chances de devenir footballeur professionnel.” Si nous parvenons à créer ce type d’environnement, nous aurons obtenu un résultat important.



Si vous vous investissez vraiment dans la formation des jeunes et que vous parvenez à bien leur expliquer le projet, les gens comprendront que c’est la meilleure voie. Je suis convaincu qu’aucun autre club ne fera ce que nous voulons faire. »

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En Italie, les équipes réserves des grands clubs ont été introduites en Serie C, et des projets comme Milan Futuro sont aussi arrivés en Serie D. Que pensez-vous de ce modèle ?

« Honnêtement, cela dépend de l’endroit. Avec notre premier club, Cascais, nous avons choisi de créer une équipe réserve et de la maintenir dans la durée. Et si, sur le terrain, elle en arrive à devoir jouer dans une division inférieure, ce n’est pas un problème. Le modèle est pertinent à 100 %. Le fait que Milan Futuro puisse se trouver en Serie D n’est qu’une anomalie.



Je le répète, nous devons tous chercher à retenir les talents dans notre système. Et nous ne devons pas considérer les jeunes sous un angle uniquement commercial. C’est pourquoi les équipes réserves peuvent être une bonne solution. Nous devons repérer les meilleurs jeunes de 16 et 17 ans et créer de la valeur pour eux. »

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La détection et le recrutement sont au cœur de la philosophie d’Estrella, notamment grâce à ClubOS. Pouvez-vous nous expliquer comment fonctionne ce système ?

« C’est un logiciel que tous les clubs devraient utiliser, non seulement pour le secteur sportif, mais aussi pour les finances, les sponsors et les autres aspects de la gestion. Nous intégrons toutes ces données dans un système dont nous pouvons tirer des modèles qui nous aident et nous fournissent des suggestions.



Nous recherchons toujours ce que l’on appelle l’“effet papillon” : le système permet aux utilisateurs de prendre des décisions individuelles et de comprendre comment celles-ci pourraient influencer l’avenir. Par exemple, je pourrais avoir besoin d’un défenseur parce que nous encaissons trop de buts. Mais si je réalise cet investissement, je pourrais perdre le joueur de 19 ans dont j’attends la progression. Dans le football, beaucoup de données ne sont pas interprétées. Grâce à notre outil, nous créons des simulations de l’avenir. »

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Dans cinq ans, où aimeriez-vous voir Estrella Football Group et Pro Patria ?

« C’est une question piège (rires, ndlr). Sur le plan sportif, je pense que l’objectif pourrait être d’atteindre rapidement la Serie B. Mais je le répète, cela doit être le résultat d’un processus. Une présence stable en Serie C me conviendrait aussi, à condition d’être sûrs d’avoir lancé beaucoup de jeunes en équipe première et d’être devenus une référence pour les jeunes sur tout le territoire. »