Vous avez plus de 18 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

Goal.com
En direct€50
Dusan VlahovicImago
Jonathan van Haaster

Traduit par

Dusan Vlahovic trouve un accord personnel et prendra l’avion pour Istanbul mercredi

Mercato
Juventus FC
Besiktas
D. Vlahovic

Tout indique que Dusan Vlahovic va poursuivre sa carrière en Süper Lig turque. Fabrizio Romano, entre autres, annonce que le Serbe, libre de tout contrat, a trouvé un accord personnel avec Besiktas.

Le directeur technique de Besiktas, Eduard Graf, s’est rendu à Belgrade pour convaincre Vlahovic et a réussi sa mission. L’attaquant de 26 ans a donné son feu vert pour un contrat de trois ans au Tüpras Stadyumu.

La visite médicale est déjà programmée et devrait avoir lieu jeudi. Mercredi après-midi, selon les prévisions, Vlahovic arrivera à Istanbul devant sans aucun doute plusieurs milliers de supporters en délire.

Selon les médias italiens, l’entraîneur de Besiktas, Vincenzo Italiano, a joué un rôle crucial pour convaincre Vlahovic. Italiano et Vlahovic avaient en effet déjà très bien travaillé ensemble à la Fiorentina.

Lors de la saison 2021-2022, Vlahovic a inscrit pas moins de 29 buts pour La Viola, dont 24 en Serie A. Cela a convaincu la Juventus de débourser 70 millions d’euros, hors bonus, après cette saison.

Europa League Qualification
Besiktas crest
Besiktas
BJK
Hradec Kralove crest
Hradec Kralove
HRA
Serie A
Frosinone crest
Frosinone
FRC
Juventus FC crest
Juventus FC
JUV

Vlahovic n’a jamais totalement justifié son prix exorbitant à Turin. Même s’il a régulièrement montré sa classe, Vlahovic a aussi fait l’objet de nombreuses critiques au fil des années.

Au total, Vlahovic a disputé 168 matches avec la Juventus, pour 68 buts et 16 passes décisives. Le 30 juin dernier, son contrat à Turin a expiré. Selon les informations rapportées, il va gagner huit millions d’euros par an, hors bonus.

Publicité

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google