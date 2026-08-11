Tout indique que Dusan Vlahovic va poursuivre sa carrière en Süper Lig turque. Fabrizio Romano, entre autres, annonce que le Serbe, libre de tout contrat, a trouvé un accord personnel avec Besiktas.

Le directeur technique de Besiktas, Eduard Graf, s’est rendu à Belgrade pour convaincre Vlahovic et a réussi sa mission. L’attaquant de 26 ans a donné son feu vert pour un contrat de trois ans au Tüpras Stadyumu.

La visite médicale est déjà programmée et devrait avoir lieu jeudi. Mercredi après-midi, selon les prévisions, Vlahovic arrivera à Istanbul devant sans aucun doute plusieurs milliers de supporters en délire.

Selon les médias italiens, l’entraîneur de Besiktas, Vincenzo Italiano, a joué un rôle crucial pour convaincre Vlahovic. Italiano et Vlahovic avaient en effet déjà très bien travaillé ensemble à la Fiorentina.

Lors de la saison 2021-2022, Vlahovic a inscrit pas moins de 29 buts pour La Viola, dont 24 en Serie A. Cela a convaincu la Juventus de débourser 70 millions d’euros, hors bonus, après cette saison.

Vlahovic n’a jamais totalement justifié son prix exorbitant à Turin. Même s’il a régulièrement montré sa classe, Vlahovic a aussi fait l’objet de nombreuses critiques au fil des années.

Au total, Vlahovic a disputé 168 matches avec la Juventus, pour 68 buts et 16 passes décisives. Le 30 juin dernier, son contrat à Turin a expiré. Selon les informations rapportées, il va gagner huit millions d’euros par an, hors bonus.