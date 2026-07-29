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Bart DHanis

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Dusan Tadic réagit avec beaucoup d’indifférence aux questions sur Tjaronn Chery et le numéro 10

Dusan Tadic est resté très discret après les questions sur son numéro de maillot. Le Serbe portera le numéro dix à NEC, celui qui appartenait à Tjaronn Chery la saison dernière.

À l’entraînement de NEC, Tadic a été interrogé mercredi par des reporters, notamment de Voetbal International, au sujet de son numéro de maillot.

« J’ai toujours joué avec le numéro dix. C’est un beau numéro. C’est tout, tu sais », a déclaré Tadic. L’ancien joueur, entre autres, de l’Ajax et du FC Twente s’est ensuite vu demander s’il avait échangé avec Chery avant de reprendre son numéro.

« Oh oui. En fait, j’ai toujours joué avec le numéro dix. Dans presque tous les clubs où je suis passé », a poursuivi Tadic avec indifférence. « C’était un accord, oui. »

Tadic a effectué dimanche son transfert des Émirats arabes unis vers NEC. Il a signé au Goffertstadion un contrat jusqu’à la mi-2028.

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