Selon des sources fiables citées par Voetbalzone, le NEC s’apprête à faire revenir Dusan Tadic en Eredivisie. Après une saison passée à Al-Wahda FC, l’attaquant de 37 ans est libre de tout contrat et devrait poursuivre sa carrière à Nimègue.

Les dernières formalités sont en cours de finalisation. L’attaquant serbe effectue ainsi son deuxième retour aux Pays-Bas.

Précédemment passé par le FC Groningen, le FC Twente et l’Ajax, l’ailier gauche totalise 295 matchs en Eredivisie, 119 buts et 140 passes décisives.

L’été dernier, il avait quitté Fenerbahçe pour Al-Wahda : son contrat avec le club turc expirait et ne serait renouvelé qu’en cas de titre. Les Aigles ont finalement terminé deuxième, loin derrière Galatasaray.

Après deux saisons en Turquie, il a signé un contrat d’un an aux Émirats arabes unis, où il a inscrit cinq buts et délivré vingt passes décisives en 42 matchs officiels.

À 37 ans, l’attaquant serbe n’entend pas encore raccrocher et s’offre un nouveau défi. Avec lui, le club de Nimègue s’adjoint un joueur expérimenté pour lutter pour une place en phase de groupes de la Ligue des champions.

Auparavant, le club avait déjà recruté Adam Tahaui (en provenance du Vitesse), Jamiro Monteiro (du PEC Zwolle), Tobias Storm (du Lyngby BK), Kaj Sierhuis (du Fortuna Sittard) et Perr Schuurs, libre de tout contrat.