Le retour de Dusan Tadic en Eredivisie semble avoir des conséquences immédiates pour Tjaronn Chery. Une photo diffusée par le NEC montre que Tadic portera le numéro 10 à Nimègue. Ce numéro appartenait à Chery depuis la saison dernière, et il doit donc le céder.

Le NEC a officialisé dimanche la signature de Tadic pour deux saisons. L’attaquant de 37 ans arrive libre et doit jouer un rôle important grâce à son expérience lors d’une saison où le club de Nimègue sera également engagé dans les tours préliminaires de la Ligue des champions.

Le fait que Tadic aime jouer avec le numéro 10 n’a rien de nouveau. Lors de son arrivée à l’Ajax à l’été 2018, ce numéro de maillot était déjà un sujet important. Plus encore : il était si important pour Tadic que le numéro 10 avait même été intégré à son contrat à l’époque. Hakim Ziyech portait alors le numéro 10, mais il a finalement dû le céder au Serbe.

L’ancien directeur de l’Ajax, Marc Overmars, avait expliqué à l’époque que Tadic avait clairement indiqué pendant les négociations qu’il voulait jouer avec le numéro 10. « Lorsqu’une opportunité s’est présentée de faire venir Dusan Tadic à l’Ajax, il est apparu au cours des discussions que son souhait explicite était de jouer avec le numéro 10 », avait alors déclaré Overmars.

La décision n’avait pas été bien accueillie par Ziyech. « Il y a quelques semaines, nous en avons discuté avec Hakim et son agent Mustapha Nakhli. Ils ne sont pas d’accord », avait reconnu Overmars, avant que Ziyech ne poursuive finalement avec le numéro 22. Tadic avait d’ailleurs disputé ses premiers matches officiels avec l’Ajax avec le numéro 11.

L’Ajax avait également reconnu à l’époque que le retrait de ce numéro de maillot était un sujet sensible. Le club amstellodamois avait même permis aux supporters d’échanger gratuitement les maillots avec les anciens numéros de Tadic et de Ziyech, en raison de ce changement inattendu.

Au NEC, la situation semble moins sensible, mais l’issue est la même. Chery perd son numéro habituel, tandis que Tadic s’apprête une nouvelle fois à jouer avec l’emblématique numéro 10 dans le dos. Le numéro que portera Chery la saison prochaine n’a, pour l’instant, pas encore été communiqué.







