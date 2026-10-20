Au cœur de la tempête, et 48 heures après la polémique arbitrale déclenchée par le match entre le Real Madrid et Séville, Fran Soto, président du Comité technique des arbitres, est sorti pour mettre un terme au vacarme.

Depuis le siège du Comité olympique espagnol à Madrid, et avec un ton assuré frôlant le défi, Soto a défendu ses arbitres à 4 jours du Clasico, affirmant qu'ils sont les meilleurs au monde, et que les erreurs ont existé et continueront d'exister, d'autant plus que nous sommes dans la semaine du Clasico.

« Nos arbitres sont les meilleurs au monde »

Fran Soto a participé à un forum sur l'arbitrage ce mardi à Madrid, où il a adressé un message direct à tous ceux qui critiquent l'arbitrage espagnol, selon le journal espagnol « Mundo Deportivo ».

Soto a déclaré : « Oui, je pense que la saison se déroule bien sur le plan de l'arbitrage. Il peut y avoir certaines séquences sujettes à interprétation, mais je suis convaincu que le niveau des arbitres est bon. »

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Il a ajouté : « Je suis convaincu que leur niveau moyen est le meilleur au monde. N'importe quel arbitre est capable de diriger n'importe quel match. Nous avons confiance dans le Comité et dans tous ceux qui y travaillent. Je l'ai déjà dit, ils sont les meilleurs au monde, et je le réaffirme. »

Par ces mots, Soto a fermé la porte à toute mise en cause de la compétence de ses arbitres, tout en reconnaissant l'existence de séquences controversées.

Interrogé sur la guerre médiatique que mènent les médias et les clubs contre les arbitres après chaque journée, et en particulier sur ce qui s'est passé au Santiago Bernabeu, la réponse de Soto a été catégorique.

Il a affirmé : « Nous devons nous concentrer sur notre travail, le travail, le travail, puis encore le travail. En dehors du cadre de notre travail, tout club, entraîneur ou joueur a le droit d'exprimer ce qu'il juge approprié. Nous acceptons les opinions, mais nous devons nous tenir à l'écart de toutes les pressions qui pourraient parfois s'exercer sur nous, et nous consacrer à ce que nous savons faire : l'arbitrage. »

Il a ajouté : « Nous sommes loin de tout le vacarme médiatique. Nous savons que c'est la semaine du Clasico, qui attire toujours un grand intérêt médiatique, mais nous travaillons à garantir que les arbitres soient performants au maximum. »

Il y a eu des erreurs et il y aura des erreurs

Dans un aveu rare, le président des arbitres n'a pas nié l'existence des erreurs, mais les a considérées comme une partie intégrante du football.

Il a expliqué : « J'essaie de m'isoler, sinon cela deviendrait de la folie. Si tu écoutes ce qui se dit ici et là, tu ne pourrais pas vivre. Il y a eu des erreurs, il y en a encore, et il y en aura. Les erreurs font partie intégrante du sport. Nous avons des outils qui nous aident à les réduire autant que possible, mais c'est quelque chose avec quoi les arbitres cohabitent. »

Il a affirmé que le Comité organise des séminaires d'arbitrage chaque semaine et exige beaucoup des arbitres, car ils évoluent dans un monde professionnel aux exigences très élevées.

Nouvelle escalade : Séville réclame les enregistrements de la VAR

Dans un nouveau développement de l'affaire, Soto a révélé qu'il recevra cet après-midi, au siège de la Fédération espagnole à Las Rozas, une délégation du club de Séville présidée par le président du club.

La délégation andalouse réclame de pouvoir consulter les enregistrements de l'assistance vidéo à l'arbitrage (VAR) concernant l'incident survenu entre Arda Güler et le joueur de Séville Pedrosa, ainsi que d'autres incidents survenus dimanche dernier lors du match entre le Real Madrid et Séville au Bernabeu, qui ont enflammé la polémique arbitrale avant le Clasico.



