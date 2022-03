C'était une belle journée d'été dans le nord-ouest de la France, et près de 3 000 spectateurs s'installaient dans leurs sièges au Stade de la Rabine pour l'un des derniers matchs de la phase de groupe de la Coupe du monde féminine des moins de 20 ans 2018, Allemagne contre Haïti.



Parmi eux se trouvait Amandine Miquel, entraîneure principale du Stade de Reims, et quelques membres de son staff. Reims avait une joueuse, Hélène Fercocq, qui participait au tournoi avec la France, et l'équipe avait donc installé son camp d'entraînement de pré-saison près des villes hôtes.



Lorsque la nation locale était en action, toute l'équipe se trouvait dans la tribune pour soutenir Fercocq, et lorsque le staff avait un peu de temps libre, il se rendait également à d'autres matchs.



En l'occurrence, ils assistent au match opposant une équipe allemande promise au titre à Haïti, qui fait ses débuts dans le tournoi. Les Allemandes, vainqueurs 3-2 dans ce match, comptaient de nombreuses stars qui jouaient déjà en Frauen-Bundesliga, mais c'est une joueuse haïtienne qui a attiré l'attention de Miquel.



Elle était une présence dominante au milieu du terrain, malgré le fait qu'elle n'était qu'à quatre jours de son 15e anniversaire - son âge signifiant qu'elle avait besoin d'une autorisation spéciale pour participer au tournoi.



Elle affrontait des joueuses plus âgées et plus expérimentées qu'elle, mais cela ne se voyait pas.



"Elle était bien au-dessus des autres joueuses", se souvient Miquel pour GOAL. "Nous avons immédiatement su que nous avions besoin de cette joueuse".



La joueuse en question était Melchie Dumornay, la gagnante féminine du NXGN 2022.

Près de quatre ans se sont écoulés depuis ce match et, au fil du temps, l'engouement autour de Dumornay n'a fait que croître.



C'est compréhensible étant donné que l'adolescente est revenue en France peu après le tournoi pour faire un essai avec Lyon, sept fois champion d'Europe, et que le club l'a appréciée - mais n'a pas pu l'engager en raison de son âge.

Le battage médiatique s'est intensifié jusqu'à son 18e anniversaire à l'été 2021, lorsqu'elle aura enfin la chance de signer un contrat à l'étranger et de montrer ce qu'elle peut faire régulièrement au plus haut niveau.



En Haïti, l'excitation était particulièrement grande. Lors d'un entretien avec GOAL en août, quelques semaines avant que sa destination ne soit révélée, Dumornay a déclaré, en riant : "Beaucoup de gens disent maintenant : 'Oh mon Dieu, tu vas bientôt déménager'. Alors, qui est-ce ? Le Paris Saint-Germain ou Lyon ?"

Une cinquantaine de clubs voulaient Dumornay. Des clubs d'Asie la voulaient. Des clubs d'Europe la voulaient. Des clubs aux États-Unis la voulaient.



"Nous savions que plus elle approcherait de ses 18 ans, plus les clubs sauraient ce que nous savions déjà", dit Miquel. "Nous savions que nous devions garder le contact avec Haïti et avec la joueuse pour avoir une chance qu'elle nous choisisse quand elle aurait 18 ans."



Au final, Durmonay choisira effectivement Reims, un club réputé pour sa capacité à faire grandir et à développer de jeunes talents tout en leur offrant la possibilité de concourir dans l'un des meilleurs championnats d'Europe. La milieu de terrain le savait, mais le club devait également se démarquer des autres clubs susceptibles de proposer des offres similaires.



"Je pense que ce qui a fait la différence, c'est que nous n'avons pas cessé de prendre des nouvelles d'elle, des informations d'Haïti, j'étais même censé aller la rencontrer avec sa famille et d'autres joueurs en Haïti, mais je n'ai pas pu à cause de la situation là-bas en 2019", explique Miquel.



"Nous étions là depuis le début et d'autres clubs sont arrivés à la dernière minute avec des offres plus importantes, évidemment, mais ce que nous pouvions lui offrir en termes de temps de jeu, de niveau de jeu et aussi une équipe très proche de son style - qui est que nous avons une équipe très jeune avec beaucoup de joueuses prometteuses que nous essayons d'amener à leur meilleur niveau - [a fait la différence]".



"Elle savait qu'elle serait dans un bon championnat, mais qu'elle serait toujours une joueuse importante et pas seulement une remplaçante."

Le club n'a pas cessé de mettre cette attention et ce soin depuis l'arrivée de Dumornay à la fin de l'été, non plus. La signature de sa compatriote internationale haïtienne Kethna Louis, qui évolue en France depuis quatre ans, a notamment facilité son adaptation.



"Son intégration a été très rapide et très, très positive", confie à GOAL Sonia Ouchene, une autre étoile montante de Reims qui vit à côté de Durmonay.



"Elle est encore un peu bébé, elle a à peine 18 ans, donc elle a encore ce côté enfantin, ce côté rigolo. Elle va embêter tout le monde, se cacher, faire des blagues. J'espère qu'elle gardera cet esprit. Elle apporte de la bonne humeur et c'est un plaisir de travailler avec des filles comme elle. Je pense qu'elle nous a apporté encore plus de cohésion.



"J'ai appris à la connaître très rapidement. C'est une personne assez ouverte. On peut penser qu'elle est un peu timide, mais en fait elle ne l'est pas. Elle s'est très vite ouverte, elle s'est très vite intégrée au groupe. Elle a parlé à tout le monde, elle a posé des questions à tout le monde, elle s'est vraiment intéressée à nos vies et à notre vie de groupe.

"Je ne connaissais pas du tout Melchie avant qu'elle ne signe à Reims. Je n'avais jamais entendu parler d'elle. J'ai commencé à entendre parler d'elle lorsque la signature était sur le point de se produire. C'est là que j'ai vu des vidéos d'elle et que j'ai lu un peu sur elle. Je ne l'ai pas oubliée depuis !"

C'est le 2 octobre 2021 que Durmonay fait ses débuts avec Reims. Elle était disponible pour le match de la semaine précédente contre Montpellier mais, ayant manqué la pré-saison, Miquel voulait s'assurer qu'elle avait suffisamment d'entraînement à son actif avant de monter sur le terrain.

Elle a commencé le match contre Issy sur le banc. À la mi-temps, le score était de 1-1 et l'entraîneur s'est tourné vers sa nouvelle recrue.

"Je lui ai dit qu'elle n'avait pas besoin d'un match complet pour marquer et faire de bonnes passes", se souvient Miquel. Elle avait raison.

À la 73e minute, Dumornay a lancé un long ballon au-dessus de la défense d'Issy pour Kessya Bussy, qui a transformé la passe en une passe décisive en trompant la gardienne de but. 2-1.

Dix minutes plus tard, Dumornay déborde sur l'aile gauche et adresse un centre parfait au sol pour trouver Bussy, libre de tout marquage au second poteau. 3-1. La victoire est assurée.

Quand nous avons vu cela, nous avons dit : "Oh mon Dieu, imaginez ce qu'elle peut faire dans un match complet ! Si seulement dans ce court laps de temps, elle peut faire tellement de bien'", raconte Miquel.

Lors de sa première titularisation, la semaine suivante, elle a été encore meilleure. Contre Bordeaux, qui a terminé dans les places de la Ligue des champions féminine la saison dernière, derrière Lyon et le PSG, Dumornay a été la meilleure joueuse sur le terrain, marquant deux fois et fournissant une autre passe décisive à Bussy.

"Maintenant tout le monde m'appelle, hein ?" rit Miquel . "Pour avoir cette joueuse".

Lorsque la plupart des adolescents font un changement de carrière aussi important, dans un pays étranger qui plus est, il leur faut généralement au moins un peu de temps pour s'adapter. Dumornay n'en a pas eu besoin. Pourquoi ?

"Parce qu'elle est bien meilleure que les autres joueuses", répond Miquel, tout simplement. "Je pense qu'elle est à 30 % de son niveau en ce moment. Pour moi, ce sera l'une des meilleures joueuses du monde dans les prochaines années.

"Elle est vraiment loin de son meilleur niveau. Elle va continuer à s'améliorer physiquement, techniquement et tactiquement. Nous ferons de notre mieux pour lui faire franchir ces étapes et ensuite elle signera dans une grande équipe de la Ligue des champions et nous serons très heureux de la regarder."

"Je ne suis jamais surpris par les joueuses", ajoute Ouchene. "Il y a vraiment très, très peu de choses qui m'étonnent, et elle en fait partie, surtout en raison de son âge.

"Sur le plan athlétique, elle est puissante et rapide. Dans le jeu, elle est très intelligente. Techniquement, elle a tout ce dont vous avez besoin, même si, bien sûr, elle va s'améliorer dans tous les aspects.

"C'est une joueuse très complète et elle l'a montré très rapidement sur le terrain."

Comme ce fut le cas les années précédant sa signature à Reims, si Dumornay continue à réaliser des performances de cette qualité, sa réputation et l'intérêt qu'on lui porte ne feront que croître. Reims et Miquel en sont bien conscients.

"Nous prenons beaucoup de temps pour observer les joueuses du monde entier. La différence avec les autres clubs, c'est peut-être que nous n'avons pas peur de prendre des risques", dit-elle, car il y a beaucoup de jeunes talents dans l'équipe avec l'internationale haïtienne.

"Quand nous sentons qu'une joueuse a quelque chose de différent, même si elle est très jeune ou si elle est petite, ou si elle a des faiblesses parce qu'elle n'a pas assez de muscles ? Certains clubs vous disent qu'elle est trop petite, qu'elle n'a pas assez de muscles, nous ne faisons pas ça. Nous sentons le talent.

"Si nous voyons une joueuse qui a du talent, mais une certaine faiblesse, nous savons que nous allons le développer et en faire une grande joueuse.

"Maintenant, il m'arrive même de refuser des joueuses parce que tous les parents, les agents des meilleurs jeunes joueuses de France et du monde appellent pour venir dans notre équipe, parce qu'ils savent que c'est une très bonne expérience pour eux et qu'on va s'occuper des joueuses comme si c'était nos propres enfants. C'est un projet global, pas seulement un projet de football. Nous développons l'être humain avant la footballeuse.

"Nous savons qu'à un moment donné, quand elles auront 20 ou 21 ans, elles signeront dans un plus grand club, mais c'est notre objectif pour l'instant, aider ces jeunes joueuses à être vues et à progresser dans une équipe, peut-être avec moins de pression que dans une grande équipe parce que nous sommes plus axés sur le développement individuel que sur les résultats."

Lorsqu'elle s'est entretenue avec GOAL l'été dernier, Dumornay a décrit le fait de jouer pour Lyon comme son "rêve absolu". Mais c'est ce qu'elle veut faire pour son pays natal si elle réussit qui en dit long sur sa personnalité, au-delà du terrain de football.

"Je veux pouvoir ouvrir une académie chez moi, en Haïti, pour offrir des opportunités aux joueuses que je n'ai pas eues moi-même", explique-t-elle.

"En Haïti, il y a tellement de talents, pas seulement dans le football, qui n'ont pas leur chance. J'ai eu la chance d'être dans une académie, mais il y a des joueuses et des talents de haut niveau partout. J'espère qu'un jour, plus de gens auront la chance de s'en sortir."

"Elle est très intelligente, très mature", ajoute Miquel. "Elle sait où elle veut aller. Elle sait comment s'y prendre. Elle savait qu'elle devait signer dans un plus petit club et pas tout de suite dans un grand club. Je pense qu'elle gère sa carrière avec beaucoup d'intelligence.

"Certaines personnes ont les qualités requises mais ne réussissent pas. Mais elle a les qualités et l'intelligence pour savoir quoi faire. C'est pourquoi je suis convaincu qu'elle fera une très grande carrière."

Elle n'en est peut-être qu'au début de sa carrière professionnelle, mais il ne fait aucun doute que Dumornay est en passe d'atteindre le sommet. Ce que l'avenir réserve à la gagnante du NXGN 2022 sera certainement spécial.

Avec Elyes Khouaja.