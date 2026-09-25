Denzel Dumfries, le défenseur des Pays-Bas, a critiqué le capitaine de la sélection allemande, Joshua Kimmich, pour avoir poursuivi le jeu lors de l'action ayant abouti au but de la Mannschaft dans le match nul (1-1) entre les deux sélections, hier jeudi, en ouverture de la Ligue des nations, au stade « Johan Cruyff » de la capitale néerlandaise, Amsterdam.

Dumfries a déclaré, dans des propos à la presse après la rencontre : « L'ailier gauche (Amiri) m'a regardé comme s'il allait s'arrêter, puis il a transmis le ballon à Kimmich. Nous connaissons Kimmich. C'est un joueur de classe mondiale, mais nous connaissons ses ruses. »

Le joueur du Real Madrid a poursuivi : « Il (Kimmich) a continué à jouer et ils ont marqué le but. Cela ne devrait pas nous arriver, et peut-être devrions-nous faire ces choses-là nous aussi. »

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Il a ajouté : « Je suis effectivement allé le confronter (Kimmich), oui, absolument. Au final, on garde le sentiment que ce n'était pas totalement correct. »

Le but allemand avait suscité la controverse, après que les visiteurs eurent poursuivi l'action malgré la chute au sol du joueur néerlandais Brian Brobbey, blessé, permettant à Felix Nmecha d'inscrire le but de l'avantage allemand à la 32e minute.

Les Pays-Bas ont égalisé dans le temps additionnel de la seconde période, par l'intermédiaire du joueur de Liverpool Cody Gakpo, la rencontre se terminant sur le score de (1-1) pour la première apparition de Jürgen Klopp comme sélectionneur de l'équipe d'Allemagne, et de son homologue Xavi Hernández à la tête des Pays-Bas.



