Duisbourg - Borussia (0-5), Dortmund et ses Anglais déroulent en Coupe

Le Borussia Dortmund s’est baladé ce lundi à l’occasion de sa première sortie officielle de la saison. En Coupe, l’équipe de Favre a écrasé Duisbourg.

Le a fait le boulot ce lundi lors de son entrée en matière en Coupe d’ . Sur le terrain de Duisbourg, une équipe d’étage inférieur, les vice-champions d’Allemagne ont fait valoir leur supériorité, avec cinq buts marqués et aucun encaissé.

Ayant évolué à dix pendant plus d’une mi-temps suite à l’expulsion d’un opposant, les "Schwarzgelben" n’ont eu aucune difficulté à dérouler dans cette partie. Même à 11 contre 11, ils ont été irrésistibles à l’instar de leurs deux attaquants anglais, Jadon Sancho et Jude Bellingham. Le premier a ouvert le score au quart d’heure du jeu sur pénalty, et le second l’a doublé à la 30e en reprenant un service de Thorgan Hazard. L'ancien de Birmingham City signait ainsi son premier but sous ses nouvelles couleurs.

L'article continue ci-dessous

Le Borussia n’a rien lâché

Hazard s’est ensuite chargé de porter le score à 3-0 (39e), avant que le jeune Giovanni Reyna (50e) et le capitaine Marco Reus (58e) n’aggravent l'addition en seconde période, pour donner à cette victoire des allures de démonstration.

Plus d'équipes

Avec ce brillant succès en 32es de finale de Coupe, le Borussia s’est parfaitement préparé pour la reprise du championnat. L’équipe de Lucien Favre affronte samedi prochain Moenchengladbach à domicile pour un choc entre le 2e et le 4e du dernier exercice de la .