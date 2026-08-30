Selon un rapport du journal espagnol Mundo Deportivo, le Bayer Leverkusen s’active pour Casado. Selon ce même rapport, le champion d’Allemagne 2024 tient actuellement, avec Besiktas, la corde pour recruter le milieu défensif.

Un duel sur le marché des transferts entre le Bayer et Besiktas est-il donc en train de se dessiner ? Ce qui pourrait jouer en faveur de Leverkusen : le nouvel entraîneur Carles Martinez a autrefois été coach des jeunes au Barça et connaît donc bien Casado, issu de La Masia. De plus, ce milieu de terrain techniquement très à l’aise correspondrait bien au style de jeu que Martinez veut mettre en place au Bayer.

Casado est certes encore sous contrat à Barcelone jusqu’en 2028, mais le joueur de 22 ans est considéré depuis longtemps comme un candidat au départ. Actuellement, selon Mundo Deportivo, Casado étudie très attentivement où il pourrait avoir les meilleures perspectives d’avenir. La perspective d’une place de titulaire au Barça est très faible : la saison dernière, Casado n’a le plus souvent été au mieux qu’un joker, et lors des deux premiers matches de championnat du nouvel exercice, il ne figurait même pas dans le groupe de l’entraîneur Hansi Flick.

Qui, en dehors de Leverkusen et de Besiktas, s’intéresse encore à Marc Casado ?

Outre Leverkusen et Besiktas, Mundo Deportivo cite également Everton et le RB Leipzig parmi les clubs intéressés par Casado. Les deux clubs seraient toutefois actuellement nettement moins concrets que le Bayer et les Stambouliotes. Casado, qui a aussi été annoncé du côté du Borussia Dortmund, a jusqu’ici disputé un total de 75 matches officiels avec l’équipe première de Barcelone (un but, sept passes décisives).





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Leverkusen a d’ailleurs bien besoin de renforts, ayant subi samedi une amère défaite 3-2 sur le terrain du promu SV Elversberg pour les débuts de Martinez en Bundesliga.